مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
02 مايو
السباق خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
225 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
246 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري التالي / فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

أعلنت مرسيدس إجراء إعادة هيكلة على قسمها التقني في الفورمولا واحد، مع انتقال جايمس أليسون المدير التقني إلى دور جديد والابتعاد عن المسؤوليات اليومية.

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

سيشغل أليسون - الذي انضمّ إلى صفوف الفريق مع بداية العام 2017 - دور كبير المسؤولين التقنيين لدى مرسيدس بدءًا من 1 يوليو/تموز، حيث سيكون مسؤولًا عن التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد.

وقد فتح ذلك التغيير في الأدوار الباب أمام مايك إليوت مدير التكنولوجيا الحالي ليترقّى إلى دور المدير التقني للفريق.

اقرأ أيضاً:

وقد انضم إليوت - الذي سبق وعمل مع رينو ومكلارين - إلى صفوف مرسيدس في 2012 كرئيس لقسم الانسيابية قبل أن ينتقل إلى دوره الحالي في 2017.

هذا وأوضحت مرسيدس بأنّ ذلك التغيير يأتي كجزء من تخطيطها طويل الأمد قُبيل الحقبة الجديدة للقوانين في 2022، عوضًا عن أن يكون متعلقًا بأداء سيارتها الحالية.

وصرّح توتو وولف مدير الفريق بأنّ الفريق سعيد بالإبقاء على خدمات أليسون ضمن الإدارة مع إنتهاء مسيرته كمدير تقني هذا العام.

فقال: "منذ انضمامه إلى مرسيدس في 2017، كان جايمس قائدًا تقنيًا استثنائيًا لفريقنا، كما ساهم بشكل كبير جدًا في أدائنا، إذ أنّه يجمع الشغف الهائل بالإصرار مع الخبرة المفصّلة والشخصية الأخلاقية الاستثنائية".

وأضاف: "نعلم منذ فترة أن دوره كمدير تقني سينتهي هذا العام، إذ أنني سعيد بأننا كنا قادرين على تشكيل ذلك الدور الجديد لإبقائه داخل عائلة رياضة السيارات، حيث سيمثّل شريكًا هامًا لي خلال الأعوام المُقبلة، وأعلم أنه ما يزال أمامنا الكثير لتحقيقه سويًا".

من جهته قال أليسون أنّ ذلك هو الوقت المناسب للانتقال إلى منصب جديد، عوضًا عن البقاء ومنع الآخرين من الصعود.

اقرأ أيضاً:

"أعتقد وبقوة أن الأشخاص لهم فترة صلاحية في أدوار الإدارة العليا في هذه الرياضة، وقد اخترت التنحي من دوري كمدير تقني من أجل تمرير الشعلة في الوقت المناسب للمنظمة ولنفسي" قال أليسون.

وأكمل: "لقد تمتعت بأربعة أعوام ونصف رائعة كمدير تقني، ولطالما كان ذلك امتيازًا خاصًا أن أقود الجهود التقنية للفريق في تلك الفترة".

المشاركات
التعليقات
جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

المقال السابق

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

المقال التالي

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

2
فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة

4
فورمولا 1

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

5
فورمولا 1

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي
فورمولا 1

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد
فورمولا 1

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري
فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو
كيف ازداد تعقيد العوارض الجانبية في الفورمولا واحد  05:53
فورمولا 1

كيف ازداد تعقيد العوارض الجانبية في الفورمولا واحد 

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي 01:44
فورمولا 1
07-04-2021

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا 25:14
فورمولا 1
05-04-2021

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1
02-04-2021

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد 01:19
فورمولا 1
01-04-2021

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح الفوارق بين حلبات الارتكازيّة وحلبات الطاقة في الفورمولا واحد

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف سيجعل خطأ البحرين فيرشتابن أكثر قوّة

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي: بمقدور ألفا تاوري منافسة مكلارين وفيراري على كل الحلبات

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

فيراري بحاجة لأربعة سباقات كي تتمكن من تقييم محركها في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري بحاجة لأربعة سباقات كي تتمكن من تقييم محركها في 2021

"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

"الموتو جي بي" تستهدف إقامة تجارب على حلبة الشوارع الجديدة في إندونيسيا في 2021

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما

أحدث الأخبار

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يكشف عن خضوعه لدورات تدريبية في الزراعة العضوية خلال الحجر الصحي

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تعيد هيكلة فريقها التقني في الفورمولا واحد

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

جائزة بريطانيا الكبرى تدعم جواز اللقاحات في محاولة لزيادة الحضور الجماهيري

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس بحاجة لأن تكون "ذكيّة ومثاليّة" للتغلّب على ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.