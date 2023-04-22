مرسيدس تعيد هيكلة القسم التقني مع المبادلة بين مركزي أليسون وإيليوت

هذا التبديل الذي يعتبر أحدث خطوات العمل على خطة إعادة السهام الفضية إلى منافسات المقدمة في بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث سيعود أليسون ليعمل بدور المدير التقني، بينما سيستلم إيليوت منصب كبير مسؤولي القسم التقني.

هذا التغيير الجريء يأتي بعد 20 شهراً من انتقال أليسون إلى منصب كبير مسؤولي القسم التقني، وذلك عقب اقتراح من إيليوت، بأن مهارات لا تُستغل تماماً في دوره الحالي.

لكن وبعد معاناة مرسيدس وبدايتها الصعبة لموسم 2023 الجاري، اتفق كل من إيليوت وأليسون على أنه من الأفضل لمصلحة الفريق تبديل مركزيهما.

وضمن معرض كلامه حول هذه الخطوة، قال توتو وولف مدير الفريق في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حصل ذلك بشكل كبير بمبادرة من مايك إيليوت".

وأكمل: "لذا، قاما بمبادلة الأدوار. انتقل مايك إلى دوره كبير مسؤولي القسم التقني، مع امتلاكه لذهن علميّ رائع. بينما عاد جايمس أليسون إلى دوره كمدير تقني يقدم تقاريره إلى مايك".

وبينما كان يعني دور أليسون السابق أنه يعمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، لكن إيليوت سيلتزم بدوام كامل بالمقابل عند عودته إلى المركز.

ويبدو كذلك أنّ أليسون سيحافظ على التزامه الكامل حيال مشروع منافسات كأس أمريكا للقوارب، الذي كان يعمل عليه خلال الفترة الماضية.

روح "المحارب" لدى أليسون

شرح ووولف أن إيليوت يثق بأن أليسون يتناسب بشكل أفضل بكثير كمدير تقني، حيث يمتلك مسؤوليات مباشرة في العمل على السيارة.

"تقييم مايك كان، أن جايمس يمتلك روح المحارب في المعركة، وأن ’طاقم العمل’ سيقاتلون معه ولأجله كالجنود في المعركة" قال وولف.

وأضاف: "توصل مايك لاستنتاج بأن طريقة مقاربته للأمور، مهاراته، تتناسب بشكل أكبر مع عملية تطوير المنظمة للأمام: سواء من النواحي التقنية أو البشرية، وكذلك العمل معاً على وضع البنية التي يمكنها تحقيق النجاح لسنوات قادمة".

وأردف: "المسألة تتمحور حول تقديم نموذج ناجح نواصل به للجيل المقبل".

وتابع: "رأينا تغييرات كبيرة في التطويرات التقنية، الذكاء الصناعي وتعلّم الآلة. في الوقت نفسه، علينا البحث في التطويرات الإبداعية التي يمكننا جلبها فيما يتعلق بتنظيم فريق الفورمولا واحد الحديث".

مايك إيليوت، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

واسترسل: "يرى مايك نفسه بشكل أفضل ضمن مركزه الجديد ومن الواضح أنه مهندس قدير جداً، ويمتلك قدرات كبيرة واحتراماً من قبل الجميع في المؤسسة".

واستكمل: "أنا في الحقيقة مسرور جداً من أن مايك اتخذ القرار بنفسه ليضع نفسه في ذلك المنصب، وقد توصلا كلاهما إلى هذا الاستنتاج".

تغييرات في قسم التصميم

علاوة على تبديل منصبي أليسون وإيليوت، أجرت مرسيدس تعديلات في مراكز كبار مصمميها وذلك من أجل أن يتأقلم الفريق بأفضل شكل ممكن ضمن قانون سقف النفقات.

حيث أضاف وولف: "جون أوي كمدير لقسم تصميم السيارة، كان يعمل بشكل مختلف جداً تحت قانون سقف النفقات، لأنه وبالإضافة إلى الناحية الإبداعية في تصميم السيارة، هناك الكثير من العمل الإضافي المصاحب. الذي حصل أن كبير المصممين بات مديراً لقسم سقف النفقات".

وأكمل: "قمنا بتقسيم المنصب. سيبقى جون كمدير قسم التصميم، لكن نائبه جياكومو تورتورا سيصبح المدير الهندسي".

وأردف: "ذلك يعني أن جون يوسعه التركيز على نواحٍ معينة في تصميم السيارة، بينما يتابع جياكومو أعمال مكتب التصميم وتطوير المؤسسة".

دفعة التحديثات

تعمل مرسيدس حالياً على مجموعة تحديثات لسيارتها تأمل أن تساعدها في إغلاق الفارق خلف ريد بُل.

ومن المتوقع أن تغيّر كذلك من شكل جانب السيارة.

حيث أوضح وولف أن عودة أليسون كمدير تقني، تعني أن الفريق سيواصل السير في الاتجاه التطويري الحالي.

حيث قال: "لدينا طريق نسير عليه حالياً نعتقد أنه الاتجاه الصحيح".

واختتم: "باتت لدينا شخصيات مختلفة مع هيكلية إدارية مختلفة".