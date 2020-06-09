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مرسيدس تعود إلى الحلبة مع انطلاق تجارب سيلفرستون

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مرسيدس تعود إلى الحلبة مع انطلاق تجارب سيلفرستون
09-06-2020

عاد فريق مرسيدس للفورمولا واحد إلى الحلبة اليوم الثلاثاء، وذلك مع سيارة أقدم بعامين في سيلفرستون، قادها فالتيري بوتاس.

سيقام يوما تجارب على الحلبة ضمن المبادرة الجديدة للتأقلم مع الوضع الذي فرضه فيروس "كورونا" على الفعاليات الرياضية في العالم أجمع، وذلك قبيل انطلاق موسم 2020 من النمسا الشهر المقبل.

لكن الوقت على المسار يمنح كلاً من السائقين والفريق فرصة لاستعادة السرعة بعد فترة انقطاع طويلة.

وسيقود لويس هاميلتون السيارة على الحلبة يوم غد الأربعاء.

وتمّ السماح لمثل هذه التجارب تحت إشراف "فيا" طالما أن الفريق يستعمل سيارة أقدم بعامين أي 2018، والتي لا يجب أن تضاف إليها أية قطع إضافية. ويجب على الفرق استعمال اﻹطارات التي تقدمها بيريللي، وليس اﻹطارات بمواصفات 2020.

 

 

ويرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن إطلاق الموسم من دون جمهور وبروزنامة مضغوطة، سيشكل تحدياً للفريق.

فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورت أف1": "على اﻷقل بتنا نعلم أننا سنعود إلى السباقات في اﻷشهر المقبلة. إنها روزنامة أوروبية جيدة للغاية والجميع لدينا مسرور لعودتنا إلى الحلبة. نحن نحب التنافس وقد افتقدناه بالفعل".

وأكمل: "إنه تحد كبير. نحن نعي صعوبته، لكنني أعتقد أننا ندين به لمتابعينا، كي نمنحهم التنافس والعرض الجيد. بالطبع، سيكون ذلك صعباً علينا جميعاً، أن نقيم ثلاثة سباقات متتالية من دون القدرة على العودة إلى منازلنا، لكنها ستكون مناسبة مميزة".

بالمقابل، أوضح وولف أنه من المستحيل التوقع بمستوى المنافسة بين الفرق، بعد التجارب الشتوية.

فقال: "الوقت محدود جداً للعمل على السيارات، بالكاد لدينا خمسة أسابيع. بالطبع سنحاول التحسن. ربما سندخل التحديث الذي كان مقرراً في السابق لمثل هذا الوقت من العام".

وأكمل: "ستكون تجربة مباشرة حماسية وجديدة وجميعنا سنمرّ بها. وليفز الفريق اﻷفضل!".

من جهة أخرى، أشار وولف إلى أنه متحمس أكثر مما كان خلال بداية الموسم.

فقال: "عندما وصلنا إلى أستراليا لم أكن متحمساً، ﻷننا خضنا ستة مواسم متتالية صعبة نافسنا فيها على اللقب، لذا كنا منهكين ذهنياً".

وأكمل: "عندما تم تعليق الموسم لم نكن ندري كيف ستسير اﻷمور. وأنا مسرور جداً اﻵن ﻷننا بتنا متعطشين أكثر للفورمولا واحد، وأنا أتطلع قدماً للعودة إلى السباقات".

واختتم: "من المؤسف عدم تواجد الجمهور، وغياب الكثير من وسائل اﻹعلام، لكن المنافسة باقية، وهذا ما نحبه".

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فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
1/5

الصورة من قبل: فريق مرسيدس جي بي بتروناس

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
2/5

الصورة من قبل: فريق مرسيدس جي بي بتروناس

فريق مرسيدس

فريق مرسيدس
3/5

الصورة من قبل: فريق مرسيدس جي بي بتروناس

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
4/5

الصورة من قبل: فريق مرسيدس جي بي بتروناس

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس
5/5

الصورة من قبل: فريق مرسيدس جي بي بتروناس

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