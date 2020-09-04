فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى الآن . . .
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس تعمل على حلّ "لخَدَر الساق" الذي تعرض له بوتاس في بلجيكا

المشاركات
التعليقات
مرسيدس تعمل على حلّ "لخَدَر الساق" الذي تعرض له بوتاس في بلجيكا

تعمل مرسيدس على حلّ لتفادي تكرار خدَر ساق فالتيري بوتاس، الذي عانى منه خلال مجريات جائزة بلجيكا الكبرى.

كشف بوتاس قبيل نهاية سباق جائزة بلجيكا الكبرى في سبا، أنه كان يشعر بخدَر في ساقه اليسرى.

وأوضح الفنلندي أن دواسة المكابح القاسية هي مشكلةٌ تكررت خلال عدة مناسبات خلال موسم 2020 الجاري.

حيث قال: "كانت دواسة المكابح قاسية حقاً خلال عدة سباقات هذا الموسم، وذلك ما يتسبب بخدَر في ساقي عند الضغط عليها بشدة".

وأكمل: "لقد حصل ذلك مجدداً في سبا. ولم يكن الوضع مثالياً، ولم أكن مرتاحاً. وذلك قد يؤدي بي لارتكاب الأخطاء".

اقرأ أيضاً:

وضمن معرض كلامه خلال المؤتمر الصحفي لجائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، كشف بوتاس أن مرسيدس تعمل على حلّ لتفادي تكرار هذه المشكلة.

فقال: "الفريق يعمل على حلّ. إنهم يستمعون بدقة على الدوام لما نقوله".

وأكمل: "عندما يتعلق الأمر براحة السائق، فإنهم يولون اهتماماً خاصاً. ما زالوا يعملون على الحل، آمل أن تُحلّ هذه المشكلة".

وتابع: "لا أدري إن جربوا بعض الأمور أم لا، لكنني واثق من أنهم سيعملون على تحسين راحة السائق".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، شرح بوتاس أنه واجه مثل هذه المشكلة خلال أول موسم شارك فيه مع مرسيدس، لكن الخدَر كان حينها بسبب مشكلة في مقعده.

فقال: "في 2017، أول موسم لي مع الفريق، عانيت من نفس المشكلة، لكن السبب كان المقعد حينها".

وأكمل: "عانيت مع الخدَر. لكننا تمكنا من حل المشكلة سريعاً".

واختتم: "حتى خلال المواسم السابقة، كانت هناك بعض المشاكل. ليست تلك أموراً تحصل بشكل سحريّ. بل تحصل بسبب ارتفاع قوى الجاذبية ضمن السيارة".

شبكة "نتفليكس" تعمل على سلسلة درامية جديدة حول سينا

المقال السابق

شبكة "نتفليكس" تعمل على سلسلة درامية جديدة حول سينا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
قائمة السائقين فالتيري بوتاس تسوق الآن
قائمة الفرق مرسيدس تسوق الآن

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020

عائلة ويليامز تبتعد عن فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عائلة ويليامز تبتعد عن فريق الفورمولا واحد

هاميلتون: وجدت صعوبة في استعادة تركيزي بعد خبر وفاة تشادويك بوزمان
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: وجدت صعوبة في استعادة تركيزي بعد خبر وفاة تشادويك بوزمان

فيتيل: التسابق في مونزا من دون جمهور يجعل عطلة نهاية الأسبوع أسهل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: التسابق في مونزا من دون جمهور يجعل عطلة نهاية الأسبوع أسهل

شبكة "نتفليكس" تعمل على سلسلة درامية جديدة حول سينا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شبكة "نتفليكس" تعمل على سلسلة درامية جديدة حول سينا

سيدل: "التنفيذ المثالي" للسباقات سيحسم المعركة المحتدمة على المركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: "التنفيذ المثالي" للسباقات سيحسم المعركة المحتدمة على المركز الثالث

ساينز "واثق 100 بالمئة" في فيراري رُغم المعاناة الأخيرة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز "واثق 100 بالمئة" في فيراري رُغم المعاناة الأخيرة

سائقا ويليامز يصفان فك ارتباط العائلة مع الفريق "باليوم الحزين"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سائقا ويليامز يصفان فك ارتباط العائلة مع الفريق "باليوم الحزين"

أحدث الأخبار

مرسيدس تعمل على حلّ "لخَدَر الساق" الذي تعرض له بوتاس في بلجيكا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تعمل على حلّ "لخَدَر الساق" الذي تعرض له بوتاس في بلجيكا

شبكة "نتفليكس" تعمل على سلسلة درامية جديدة حول سينا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شبكة "نتفليكس" تعمل على سلسلة درامية جديدة حول سينا

تحليل تقني: سعي ريد بُل للحاق بمرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: سعي ريد بُل للحاق بمرسيدس

سيدل: "التنفيذ المثالي" للسباقات سيحسم المعركة المحتدمة على المركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سيدل: "التنفيذ المثالي" للسباقات سيحسم المعركة المحتدمة على المركز الثالث

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

عائلة ويليامز تبتعد عن فريق الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

هاميلتون: وجدت صعوبة في استعادة تركيزي بعد خبر وفاة تشادويك بوزمان

4
فورمولا 1

فيتيل: التسابق في مونزا من دون جمهور يجعل عطلة نهاية الأسبوع أسهل

5
فورمولا 1

شبكة "نتفليكس" تعمل على سلسلة درامية جديدة حول سينا

أحدث الأخبار

مرسيدس تعمل على حلّ "لخَدَر الساق" الذي تعرض له بوتاس في بلجيكا
فورمولا 1

مرسيدس تعمل على حلّ "لخَدَر الساق" الذي تعرض له بوتاس في بلجيكا

شبكة "نتفليكس" تعمل على سلسلة درامية جديدة حول سينا
فورمولا 1

شبكة "نتفليكس" تعمل على سلسلة درامية جديدة حول سينا

تحليل تقني: سعي ريد بُل للحاق بمرسيدس
فورمولا 1

تحليل تقني: سعي ريد بُل للحاق بمرسيدس

سيدل: "التنفيذ المثالي" للسباقات سيحسم المعركة المحتدمة على المركز الثالث
فورمولا 1

سيدل: "التنفيذ المثالي" للسباقات سيحسم المعركة المحتدمة على المركز الثالث

لوكلير "جاهزٌ للانتظار عدّة أعوام" قبل تحسّن فيراري في الفورمولا واحد
فورمولا 1

لوكلير "جاهزٌ للانتظار عدّة أعوام" قبل تحسّن فيراري في الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

أجمل اللحظات من جائزة إيطاليا الكبرى 08:37
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة إيطاليا الكبرى

تاريخ ويليامز في الفورمولا واحد 02:27
فورمولا 1

تاريخ ويليامز في الفورمولا واحد

الأبطال: هيمنة مايكل شوماخر 00:31
فورمولا 1

الأبطال: هيمنة مايكل شوماخر

التقنيات التي ساعدت مرسيدس في الهيمنة على سباق بلجيكا 05:28
فورمولا 1

التقنيات التي ساعدت مرسيدس في الهيمنة على سباق بلجيكا

مراجعة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى 2020 في الفورمولا واحد 08:09
فورمولا 1

مراجعة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى 2020 في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.