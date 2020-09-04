مرسيدس تعمل على حلّ "لخَدَر الساق" الذي تعرض له بوتاس في بلجيكا

كشف بوتاس قبيل نهاية سباق جائزة بلجيكا الكبرى في سبا، أنه كان يشعر بخدَر في ساقه اليسرى.

وأوضح الفنلندي أن دواسة المكابح القاسية هي مشكلةٌ تكررت خلال عدة مناسبات خلال موسم 2020 الجاري.

حيث قال: "كانت دواسة المكابح قاسية حقاً خلال عدة سباقات هذا الموسم، وذلك ما يتسبب بخدَر في ساقي عند الضغط عليها بشدة".

وأكمل: "لقد حصل ذلك مجدداً في سبا. ولم يكن الوضع مثالياً، ولم أكن مرتاحاً. وذلك قد يؤدي بي لارتكاب الأخطاء".

وضمن معرض كلامه خلال المؤتمر الصحفي لجائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، كشف بوتاس أن مرسيدس تعمل على حلّ لتفادي تكرار هذه المشكلة.

فقال: "الفريق يعمل على حلّ. إنهم يستمعون بدقة على الدوام لما نقوله".

وأكمل: "عندما يتعلق الأمر براحة السائق، فإنهم يولون اهتماماً خاصاً. ما زالوا يعملون على الحل، آمل أن تُحلّ هذه المشكلة".

وتابع: "لا أدري إن جربوا بعض الأمور أم لا، لكنني واثق من أنهم سيعملون على تحسين راحة السائق".

بالمقابل، شرح بوتاس أنه واجه مثل هذه المشكلة خلال أول موسم شارك فيه مع مرسيدس، لكن الخدَر كان حينها بسبب مشكلة في مقعده.

فقال: "في 2017، أول موسم لي مع الفريق، عانيت من نفس المشكلة، لكن السبب كان المقعد حينها".

وأكمل: "عانيت مع الخدَر. لكننا تمكنا من حل المشكلة سريعاً".

واختتم: "حتى خلال المواسم السابقة، كانت هناك بعض المشاكل. ليست تلك أموراً تحصل بشكل سحريّ. بل تحصل بسبب ارتفاع قوى الجاذبية ضمن السيارة".