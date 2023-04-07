مرسيدس تعمل على تحديث نظام التعليق لمساعدة هاميلتون على "الارتباط" بالسيارة مجدداً
قال جايمس آليسون المدير التقني لدى مرسيدس أنّ الفريق يعمل على تحديثات لنظام التعليق بهدف حلّ النقاط التي تزعج لويس هاميلتون.
أشار هاميلتون على هامش سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى إلى أنه لا يشعر "بالارتباط" بسيارته مرسيدس، كما أوضح قبل سباق أستراليا أن موقع قمرة القيادة متقدم للأمام بشكل يؤثر على شعوره أثناء التوجيه.
وأوضح أليسون أن مرسيدس ستستفيد من الفترة الزمنية قبل جائزة أذربيجان من أجل العمل على بعض الخصائص الميكانيكية لسيارتها بالتوازي مع التحديث الكبير للحزمة الانسيابية الذي يجري العمل عليه بالفعل.
فقال: "نحن نعمل بأقصى ما بوسعنا ضمن نفق الهواء لإيجاد المزيد من الارتكازية".
وأكمل: "سنعمل على تحويل موجودات نفق الهواء إلى المزيد من الأداء على الحلبات".
وتابع: "سنعمل على جلب المزيد من القطع الميكانيكية، وبعض المكونات المختلفة لنظام التعليق نعتقد أنها ستساعد في توازن السيارة، وترفع ثقة السائقين للضغط إلى الحدود القصوى".
وأشار أليسون إلى أن الإعدادات المثالية ستلعب دوراً هاماً في أذربيجان، حيث سيقام كذلك أول سباق قصير لهذا الموسم.
فقال: "السباقات القصيرة تكافئ الفرق التي تدخل مستعدة منذ البداية، لأن الوقت مضغوط حقاً في تلك الجولات".
وتابع: "هناك أمور سنعمل عليها ونأمل أن نظهر في باكو بأفضل شكل ممكن".
من جهة أخرى، أشار أليسون إلى وتيرة سباق أستراليا القوية عبر تأهل جورج راسل ثانياً، وتحقيق زميله هاميلتون للمركز الثاني في السباق.
فقال: "بشكل عام، هناك إحساس بالرضى عن طريقة تقدم أداء السيارة".
وأجاب حين سُئِل إن كانت مرسيدس ستكرر ذلك في باكو: "ذلك سؤال صعب. الحلبتان مختلفتان تماماً مع ظروف مختلفة".
وأكمل: "أعتقد أن لدينا أسباباً تدفعنا للاعتقاد بأننا قادرون على البناء على نتيجة ملبورن لخوض تحدي باكو المختلف".
واختتم: "لكننا لن نعلم بالضبط إلا حين نصل إلى هناك".
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