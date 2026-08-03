تحدث توتو وولف بعد حصول كيمي أنتونيلي على المركز الثالث وجورج راسل على المركز السابع في جائزة المجر الكبرى، حيث قيّم استراتيجية تطوير الفريق الذي يتخذ من براكلي مقرًا له.

وكان وولف قد أشار إلى أن فيراري كانت تقدم قطعًا جديدة في معظم السباقات خلال الأسابيع الأخيرة.

وخلال جائزة النمسا الكبرى، شكك مدير مرسيدس في قدرة سكوديريا على تقديم تحديثات بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه إذا استمر هذا المعدل، فإن فيراري ستصل حتمًا إلى الحد الأقصى للميزانية.

وبحسب وولف، فإن فيراري هي الفريق الوحيد بين المنافسين على الصدارة الذي لم يبطئ وتيرة تطويره، في حين تتبع مرسيدس ومكلارين وريد بُل استراتيجية أكثر إحكامًا.

وعندما سُئل عما إذا كانت مرسيدس، التي تتصدر بطولة الصانعين برصيد 379 نقطة وتتقدم بفارق 72 نقطة على فيراري، قادرة على مواصلة المنافسة في معركة التطوير، أجاب وولف: "آمل ذلك".

وأضاف: "نحن بحاجة فعلًا إلى أن نكون استراتيجيين بشأن توقيت تقديم التحديثات".

وتابع: "لا يمكنك ببساطة جلب واستخدام قطع جديدة في كل جائزة كبرى كما كنا نفعل في الماضي".

وأضاف: "بدلًا من ذلك، يجب عليك تحديد الوقت الذي سيمنح فيه التحديث أكبر تحسن ممكن في الأداء".

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وقسمت مرسيدس برنامج تطوير سيارة دبليو17 إلى مراحل مختلفة طوال الموسم.

فقد استخدم الفريق الألماني حزمة شاملة لتحسين الانسيابية ونظام التبريد خلال التجارب التي سبقت الموسم في البحرين، ثم واصل بعد ذلك تقديم تحديثات أصغر.

وفي ميامي، تم أيضًا استخدام عدد محدود من القطع الجديدة على الحلبة. وجاءت أكبر حزمة تطوير للفريق هذا الموسم خلال جائزة كندا الكبرى.

وتضمنت هذه الحزمة إجراءات لتقليل الوزن، مثل جناح أمامي معاد التصميم، وأغطية محدثة لنظام التعليق، وأرضية معدلة، وجناحًا خلفيًا جديدًا، وعلبة تروس أخف وزنًا.

وتشير التقديرات إلى أن هذه التحديثات منحت السيارة تحسنًا في الأداء يبلغ نحو ثلاثة أعشار الثانية لكل لفة.

وبعد كندا، اختارت مرسيدس عمدًا عدم تقديم قطع جديدة كبيرة الحجم.

وشدد وولف على أن ذلك لم يكن بسبب عدم قدرة الفريق على إنتاج قطع جديدة، بل كان قرارًا استراتيجيًا بحتًا.

حيث قال: "نعم، سنجلب تحديثات جديدة".

وأضاف: "نحن نراقب عن كثب حجم ما يمكننا استخدامه، ونحن حاليًا في وضع جيد من ناحية حدود الميزانية".

وتابع: "حاولنا تركيز جهود التطوير بشكل أكبر قليلًا على النصف الثاني من الموسم. وسنرى ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا".