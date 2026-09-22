تعتبر مرسيدس الفريق الوحيد الذي لم يقدم تحديثات كبيرة خلال السباقات الأوروبية.

وكان آخر تحديث كبير أدخلته العلامة الألمانية على السيارة قد استُخدم في جائزة كندا الكبرى التي أقيمت في مايو/أيار.

وبعد فوز مرسيدس في السباقات الستة الأولى من الموسم، تمكنت من تحقيق الفوز أربع مرات فقط خلال السباقات الثمانية الأخيرة. وتمكنت كل من مكلارين وفيراري من تقليص فارق الأداء مع مرسيدس بفضل التحديثات الشاملة التي أدخلتاها.

وبعد جائزة أذربيجان الكبرى هذا الأسبوع، تستعد مرسيدس لجلب تحديث شامل إلى جائزة ماليزيا الكبرى، التي ستقام في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول.

كما فشلت مرسيدس في تحقيق قطب الانطلاق الأول خلال التصفيات في السباقات الأربعة الأخيرة.

وأوضح أندرو شوفلين، مهندس المسار لدى مرسيدس، خلال ظهوره في بودكاست "ني سيلفر أروز راديو شو"، أن الفريق لن يجلب تحديثات كبيرة إلى أذربيجان، لكن طبيعة حلبة باكو قد تكون مناسبة للسيارة.

حيث قال: "لن نجلب الكثير من الأجزاء الجديدة إلى باكو. هذه الحلبة تتعلق بالجرّ أكثر من اعتمادها على الارتكازية".

"لهذا السبب قدمت السيارة أداءً جيدًا في مونزا، ونأمل أن تقدم أداءً جيدًا في باكو أيضًا. ومع ذلك، يجب أن تتمتع بسرعة جيدة على الخطوط المستقيمة".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس واندرو شوفلن، مرسيدس الصورة من قبل: Peter Fox / Getty Images

"هناك أمور أخرى مطلوبة في باكو؛ طبيعة حلبة الشوارع، وتقريبًا كما هو الحال في موناكو، الحفاظ على العجلات الأربع على الأرض والقدرة على التعامل مع السرعات المنخفضة".

"أما بالنسبة إلى التحديثات، فستصل اعتبارًا من ماليزيا، ونأمل أن نحقق خطوة كبيرة إلى الأمام".

"لا أعتقد أن الفارق بيننا سيكون كبيرًا جدًا، لكن نأمل أن نعود إلى وضع يسمح لنا بالمنافسة على قطب الانطلاق الأول في التصفيات".

كانت مرسيدس قد حققت مركز الانطلاق الأول في السباقات العشرة الأولى من الموسم، لكنها لم تعد السيارة الأسرع في التصفيات منذ تحقيق أندريا كيمي أنتونيللي قطب الانطلاق الأول في جائزة بلجيكا الكبرى.

وقد حقق سائق مكلارين لاندو نوريس ثلاثة من أقطاب الانطلاق الأربعة الأولى في السباقات الأربعة الأخيرة، بينما حقق سائق ألبين بيير غاسلي أول قطب انطلاق أول في مسيرته خلال سباق مونزا.

ويرى شوفلين أن الوضع التنافسي لمرسيدس في بداية الموسم أصبح الآن من الماضي، مضيفًا: "في بداية الموسم، كنا نعتقد، أنه إذا قدمنا عملًا جيدًا حقًا، فلدينا سيارة يمكنها الانطلاق من المركز الأول، وكنا ننافس على الانتصارات".

"في كل سباق، نركز على استخراج أفضل أداء ممكن من السيارة، وسيكون من الرائع أن نفوز".