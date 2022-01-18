تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / بروست: تركت صفوف ألبين بسبب "تهميشي" من قِبَل لورون روسي التالي / تحليل: كلّ ما تريد معرفته عن تغييرات الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1 أخبار عاجلة

مرسيدس تُعلن موعد الكشف عن سيارتها "دبليو13" لموسم 2022 في الفورمولا واحد

باتت مرسيدس أحدث فريق يكشف عن موعد رفع النقاب عن سيارته الجديدة لموسم 2022 في بطولة العالم للفورمولا واحد.

مرسيدس تُعلن موعد الكشف عن سيارتها "دبليو13" لموسم 2022 في الفورمولا واحد

نشر الصانع الألماني - والذي فاز ببطولة الصانعين الموسم الماضي - عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيكشف عن سيارته الجديدة "دبليو13" في 18 فبراير/شباط المقبل.

وذلك هو اليوم التالي ليوم كشف فيراري عن سيارتها الجديدة، ويأتي قبل وقت قصير من انطلاق التجارب الشتوية الأولى للموسم الجديد في برشلونة في 23 فبراير/شباط.

وسيُبث حدث الإطلاق رقميًا وسيُقام على حلبة سيلفرستون، قُبيل استعراض وفحص لأنظمة السيارة الجديدة في وقت لاحق من اليوم.

اقرأ أيضاً:

ومع بنائها لتتوافق مع القوانين الجديدة لموسم 2022، فإن سيارة "دبليو13" من المتوقّع أن ترى عودة مرسيدس إلى الكسوة اللونية الفضية التي اعتمدتها لمعظم مسيرتها في الفورمولا واحد.

وبينما تتّجه مرسيدس لتكون من بين آخر الفرق التي تطلق سياراتها، إلّا أنها سبقت منافساتها عبر تشغيل السيارة الجديدة ضمن مصنعها في براكلي قبل الكريسماس.

هذا ويأمُل الفريق أن تسمح السيارة الجديدة للسهام الفضية بمواصلة سلسلة مواسمها القوية التي تمتعت بها خلال حقبة المحركات الهيجينة.

جديرٌ بالذكر أن الفريق سيشارك في موسم 2022 بتشكيلة بريطانية خالصة مؤلفة من لويس هاميلتون وجورج راسل.

المشاركات
التعليقات
بروست: تركت صفوف ألبين بسبب "تهميشي" من قِبَل لورون روسي
المقال السابق

بروست: تركت صفوف ألبين بسبب "تهميشي" من قِبَل لورون روسي
المقال التالي

تحليل: كلّ ما تريد معرفته عن تغييرات الفورمولا واحد لموسم 2022

تحليل: كلّ ما تريد معرفته عن تغييرات الفورمولا واحد لموسم 2022
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فيراري قد تُعدّل ألوان سيارتها لموسم 2022 بعد إطلاقها
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري قد تُعدّل ألوان سيارتها لموسم 2022 بعد إطلاقها

تحليل: كلّ ما تريد معرفته عن تغييرات الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كلّ ما تريد معرفته عن تغييرات الفورمولا واحد لموسم 2022

مرسيدس تُعلن موعد الكشف عن سيارتها "دبليو13" لموسم 2022 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تُعلن موعد الكشف عن سيارتها "دبليو13" لموسم 2022 في الفورمولا واحد

بروست: تركت صفوف ألبين بسبب "تهميشي" من قِبَل لورون روسي
فورمولا 1 فورمولا 1

بروست: تركت صفوف ألبين بسبب "تهميشي" من قِبَل لورون روسي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.