مرسيدس تُعلن موعد الكشف عن سيارتها "دبليو13" لموسم 2022 في الفورمولا واحد

نشر الصانع الألماني - والذي فاز ببطولة الصانعين الموسم الماضي - عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيكشف عن سيارته الجديدة "دبليو13" في 18 فبراير/شباط المقبل.

وذلك هو اليوم التالي ليوم كشف فيراري عن سيارتها الجديدة، ويأتي قبل وقت قصير من انطلاق التجارب الشتوية الأولى للموسم الجديد في برشلونة في 23 فبراير/شباط.

وسيُبث حدث الإطلاق رقميًا وسيُقام على حلبة سيلفرستون، قُبيل استعراض وفحص لأنظمة السيارة الجديدة في وقت لاحق من اليوم.

ومع بنائها لتتوافق مع القوانين الجديدة لموسم 2022، فإن سيارة "دبليو13" من المتوقّع أن ترى عودة مرسيدس إلى الكسوة اللونية الفضية التي اعتمدتها لمعظم مسيرتها في الفورمولا واحد.

وبينما تتّجه مرسيدس لتكون من بين آخر الفرق التي تطلق سياراتها، إلّا أنها سبقت منافساتها عبر تشغيل السيارة الجديدة ضمن مصنعها في براكلي قبل الكريسماس.

هذا ويأمُل الفريق أن تسمح السيارة الجديدة للسهام الفضية بمواصلة سلسلة مواسمها القوية التي تمتعت بها خلال حقبة المحركات الهيجينة.

جديرٌ بالذكر أن الفريق سيشارك في موسم 2022 بتشكيلة بريطانية خالصة مؤلفة من لويس هاميلتون وجورج راسل.