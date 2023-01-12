تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs MULTIVERSE
تحميل تطبيقاتك
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs MULTIVERSE
السابق / كاديلاك غير متأثّرة بردّة فعل الفورمولا واحد الباهتة لخططها مع أندريتي التالي / ألفا روميو تستهدف معدّل تحديث أسرع بعد التراجع في منتصف موسم 2022
فورمولا 1 أخبار عاجلة

مرسيدس تعلن موعد الكشف عن سيارتها الجديدة "دبليو14" لموسم 2023

باتت مرسيدس أحدث فريق يعلن موعد الكشف عن سيارته الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد، حيث يتجه الفريق لإسدال الستار عن سيارته في 15 فبراير/شباط المُقبل.

مرسيدس تعلن موعد الكشف عن سيارتها الجديدة "دبليو14" لموسم 2023

يهدف الصانع الألماني إلى العودة من موسم 2022 المخيب للآمال والذي شهد تراجعه إلى المركز الثالث في بطولة الصانعين خلف ريد بُل وفيراري، حيث عانى الفريق من أجل التغلب على مشاكل الارتدادات التي ألقت بظلالها على سيارته وأدائها في الجولات الأولى من الموسم.

ومن خلال الضغط في جانب التطوير، نجحت مرسيدس في العودة بشكل ثابت على مدار الموسم، وتجلى ذلك في فوز جورج راسل بالسباق القصير والجائزة الكبرى في البرازيل.

هذا وستشكف مرسيدس عن سيارتها لموسم 2023 والتي ستحمل اسم "دبليو 14 في يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير/شباط في حدث سيتم بثّه مباشرة من سيلفرستون - على نحوٍ مشابه لأحداث الإطلاق السابقة للفريق.

 

وسيكون يوم الكشف عن سيارة مرسيدس هو التالي ليوم الكشف عن سيارة فيراري وقبل يوم من الكشف عن سيارة ألبين.

مواعيد الإطلاق المؤكدة لسيارات 2023:

6 فبراير ويليامز (كسوة)
11 فبراير ألفا تاوري (كسوة)
13 فبراير مكلارين وأستون مارتن
14 فبراير فيراري
15 فبراير مرسيدس
16 فبراير ألبين

المشاركات
التعليقات
كاديلاك غير متأثّرة بردّة فعل الفورمولا واحد الباهتة لخططها مع أندريتي
المقال السابق

كاديلاك غير متأثّرة بردّة فعل الفورمولا واحد الباهتة لخططها مع أندريتي
المقال التالي

ألفا روميو تستهدف معدّل تحديث أسرع بعد التراجع في منتصف موسم 2022

ألفا روميو تستهدف معدّل تحديث أسرع بعد التراجع في منتصف موسم 2022

أحدث الأخبار

ريد بُل تكشف موعد رفع النقاب عن سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تكشف موعد رفع النقاب عن سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد

باتت ريد بُل ثامن فريق يعلن موعد الكشف عن سيارته لموسم 2023 في الفورمولا واحد، حيث سيُسدل الفريق الستار عن سيارته في 3 فبراير/شباط في نيويورك.

معاناة راسل في ويليامز سهّلت من تأقلمه مع مرسيدس في 2022 بالمقارنة مع هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

معاناة راسل في ويليامز سهّلت من تأقلمه مع مرسيدس في 2022 بالمقارنة مع هاميلتون

اعترف آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لدى مرسيدس أن خبرة جورج راسل في المنافسة في آخر ترتيب الفورمولا واحد مع ويليامز ساعدته في التأقلم "بشكل أسهل" مع سيارة مرسيدس الصعبة في 2022 من زميله لويس هاميلتون.

شبكة موتورسبورت تطلق تقريرًا بحثيًا شاملًا: سلاسل النخبة في رياضة السيارات في 2023
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

شبكة موتورسبورت تطلق تقريرًا بحثيًا شاملًا: سلاسل النخبة في رياضة السيارات في 2023

استعانت شبكة موتورسبورت، المنصة الرقمية الرائدة، بانتشارها الواسع من أجل إجراء استبيانات تبحث في السلوكيات المتطورة لمشجّعي رياضة السيارات حول العالم.

ويليامز تعلن عن فاولز مدير الاستراتيجية السابق لدى مرسيدس كمدير لفريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تعلن عن فاولز مدير الاستراتيجية السابق لدى مرسيدس كمدير لفريق الفورمولا واحد

عيّنت ويليامز مدير الاستراتيجية السابق لدى مرسيدس جايمس فاولز في منصب مدير فريقها في الفورمولا واحد قُبيل موسم 2023.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.