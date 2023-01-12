مرسيدس تعلن موعد الكشف عن سيارتها الجديدة "دبليو14" لموسم 2023

يهدف الصانع الألماني إلى العودة من موسم 2022 المخيب للآمال والذي شهد تراجعه إلى المركز الثالث في بطولة الصانعين خلف ريد بُل وفيراري، حيث عانى الفريق من أجل التغلب على مشاكل الارتدادات التي ألقت بظلالها على سيارته وأدائها في الجولات الأولى من الموسم.

ومن خلال الضغط في جانب التطوير، نجحت مرسيدس في العودة بشكل ثابت على مدار الموسم، وتجلى ذلك في فوز جورج راسل بالسباق القصير والجائزة الكبرى في البرازيل.

هذا وستشكف مرسيدس عن سيارتها لموسم 2023 والتي ستحمل اسم "دبليو 14 في يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير/شباط في حدث سيتم بثّه مباشرة من سيلفرستون - على نحوٍ مشابه لأحداث الإطلاق السابقة للفريق.

وسيكون يوم الكشف عن سيارة مرسيدس هو التالي ليوم الكشف عن سيارة فيراري وقبل يوم من الكشف عن سيارة ألبين.

مواعيد الإطلاق المؤكدة لسيارات 2023:

6 فبراير ويليامز (كسوة) 11 فبراير ألفا تاوري (كسوة) 13 فبراير مكلارين وأستون مارتن 14 فبراير فيراري 15 فبراير مرسيدس 16 فبراير ألبين