مرسيدس تعدّل مصنعها من أجل إنتاج أجهزة المساعدة على التنفس

تعاونت مرسيدس مع مهندسين من جامعة لندن لإنتاج أجهزة مساعدة على التنفس نالت موافقة منظمة الصحة الوطنية البريطانية الأسبوع الماضي.

الجهاز، الذي بات يعرف باسم "يو.سي.أل-فنتورا"، خضع لعدة تقييمات في مستشفى جامعة لندن ومشافي لندن الأخرى، كما أن الحكومة طلبت ما مقداره 10.000 جهاز منها.

وللإيفاء وتعويض النقص في أجهزة المساعدة على التنفس في بريطانيا، قامت مرسيدس بتحويل مصنعها في بريكسورث إلى منشاة لإنتاج هذه الأجهزة قبل الوصول إلى ذروة انتشار الوباء.

وبعد طلب الحكومة 10.000 جهاز، بات المصنع ينتج ما مقداره 1.000 جهاز منها يومياً.

حالياً تعمل 40 آلة - كانت بالعادة تقوم بإنتاج أسطوانات المحركات والشواحن التوربينية للفورمولا واحد - على إنتاج الأجهزة المساعدة للتنفس، حيث تمّ تعديل كامل المصنع في بريكسورث لتحقيق هذا الهدف.

وبالإضافة إلى العمل على إنتاج وتصميم هذه الأجهزة، عملت مرسيدس على جعل الجهاز مفتوح المصدر (أي يمكن للجميع أخذ التصميم والتصنيع منه أو حتى تحسينه).

من جهة أخرى، أكدت بيتروناس الراعي الرئيسي لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد، أن الجهاز سيتمّ إنتاجه في ماليزيا كذلك.

"منذ إعلان المشروع، تلقينا عدداً هائلاً من الطلبات من جميع أنحاء العالم" قال أندي كويل رئيس قسم المحركات عالية الأداء لدى مرسيدس.

واختتم: "جعل تصاميم وخصائص الجهاز مفتوحة المصدر، يسمح لجميع الشركات حول العالم بإنتاجه على نطاق عالميّ استجابة لتفشي وباء ’كوفيد-19’".