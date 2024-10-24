مرسيدس تعتقد بأنّ متاعب أوستن جاءت بسبب مجازفتها الكبيرة
في ظلّ وجود نقاط استفهام بشأن آخر تحديثات مرسيدس، يعتقد مديرها التقني أنّ هناك شرحًا بسيطًا لعطلة نهاية أسبوع الفريق الصعبة في أوستن.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تعتقد مرسيدس بأنّ عطلة نهاية أسبوع جائزة الولايات المتّحدة الكبرى المتقلّبة جاءت نتيجة تجارب الفريق المفرطة على صعيد إعدادات ارتفاع السيارة.
بقي الصانع الألماني في حيرة من أمره في نهاية أسبوع أوستن في ظلّ معاناته لفهم سبب تنافسيّته العالية في التجارب التأهيليّة القصيرة ومن ثمّ معاناته في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع.
وما زاد الطينة بلّة تعرّض جورج راسل ولويس هاميلتون لحادثين متطابقين في المنعطف الـ 19 في التجارب التأهيليّة والسباق على التوالي، وهو ما ألهب بعض التكهّنات بشأن تسبّب التحديثات في مشاكل غير متوقّعة.
وترك ذلك توتو وولف مدير الفريق مقتنعًا بأنّ الأداء الذي سبق العطلة الصيفيّة – عندما فاز الفريق بثلاثة سباقات من أصل أربعة – قد ولّت وأنّ الفريق متأخّرٌ مجدّدًا خلف مكلارين، وفيراري وريد بُل.
وقال وولف: "نحن في وضع المستضعفين. لسنا في الوضع الذي سبق العطلة الصيفيّة. ليس الأمر كما لو أنّنا ندخل عطلة نهاية الأسبوع ونحن نرى بأنّنا قادرون على الفوز. بل نفكّر في الوقت الحاضر في أنّنا رابع أسرع فريق على المسار".
وفي حين لا يزال الفريق يعمل على فهم السيارة بشكلٍ أفضل، يعتقد جايمس أليسون أنّ هناك شرحًا أبسط لما حدث في أوستن.
وقال: "هذا سؤال المليون دولار. لم يكد جورج يحرز قطب الانطلاق الأوّل للسباق القصير فحسب، بل كان لويس قريبًا من تسجيل زمن خرافي. كان متقدّمًا جدًا على بقيّة الأزمنة إلى أن علق قليلًا خلف فرانكو كولابينتو".
وأردف: "لماذا لم يتجسّد ذلك في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع، هذا هو السؤال الرئيسي، أفترض بأنّنا أفرطنا في التجارب على صعيد اقتراب الأرضيّة من سطح المسار".
وأكمل: "عادة ما تكسب زمنًا أفضل كلّما كانت السيارة أقرب إلى سطح المسار. لكن إن أفرطت في ذلك فإنّ السيارة تبدأ بالتصرّف بشكلٍ غير مريح".
ثمّ تابع: "لو اصطدمت بمطبٍ على نحوٍ خاطئ، فإنّ ذلك سيُزحزح السيارة ويجعل القسم الخلفي ينزلق وستُعاقب لقاء ذلك. أفترض بأنّنا جازفنا بشكلٍ مفرط على صعيد قرب الأرضيّة من المسار".
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