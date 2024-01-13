مرسيدس تعتقد أن سيارات الحقبة الحالية للفورمولا واحد "غير جيدة"
وصف جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس، سيارات حقبة المؤثرات الأرضية الحالية في الفورمولا واحد، المنخفضة جداً وذات أنظمة التعليق القاسية جداً، بأنها "غير جيدة".
ضمن جزء من جهود إعادة الحماسة للسباقات عبر تحسين وتسهيل التجاوزات، تم سنّ قوانين جديدة للفورمولا واحد، وطبقت منذ موسم 2022.
لكن طبيعة السيارات الناتجة وضرورة اقترابها كثيراً من سطح المسار كي تولد الارتكازية اللازمة، إضافة إلى قساوة أنظمة التعليق الجديدة، لم تلائم جميع الفرق.
وبدا كذلك أنها صعبة لناحية ضيق نافذة إعداداتها المثالية، كما انتقدها بعض السائقين.
وضمن معرض كلامه حول الفوارق بين القوانين السابقة والحالية، قال أليسون: "جميع السيارات الحالية ترتفع عن سطح المسار (من جهتها الخلفية) بـ 60 مليمتراً. والفوارق بين كل سيارة لا تتعدى بضعة مليمترات. جميعها ملتصقة بالأرض".
ويرى أليسون أن نافذة العمل الضيقة للسيارات الحالية محبطة للمهندسين.
حيث قال: "من الصعب جعل السيارة تتعامل (مع خصائص الحلبات المتنوعة) ضمن هذه المجموعة من القوانين، لأن السيارة لا تريد إلا أن تكون قريبة من الأرض (كي تقدم الأداء المطلوب)".
وأكد أليسون أنه لا يفضل الواقع الحالي، حيث أشار إلى أن ذلك صحيح حتى بالنسبة للفريق المهيمن حالياً ريد بُل ونجمه ماكس فيرستابن.
فقال: "لا أعتقد أنها قوانين جيدة. لا أعتقد أنه من الجيد وجود سيارات تخرج من المرآب بارتفاع ضئيل جداً عن الأرض كي تتمكن من العمل".
وأكمل: "لدينا السائق الذي فاز باللقب ولديه جميع الأسباب كي يحب هذه السيارات، لكنني أشكّ في أنه يحبها".
واختتم: "الوضع ليس كما كان منذ عدة سنوات".
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