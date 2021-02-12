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مرسيدس تعترف بمواجهتها لـ "بعض المشاكل" في محرّكها لموسم 2021

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مرسيدس تعترف بمواجهتها لـ "بعض المشاكل" في محرّكها لموسم 2021

اعترف الصانع الألماني مرسيدس أنّه يُواجه بعض المشاكل ضمن تحضيراته لمحرّكه للموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّه واثقٌ من قدرته على حلّها قبل السباق الافتتاحيّ.

تسعى الماكينات الألمانيّة وراء لقبها المزدوج الثامن في بطولة العالم هذا الموسم، وذلك على إثر محافظتها على سجلّها الكامل طوال الحقبة الهجينة الحاليّة.

لكن في ظلّ تكثيفها لعملها لبداية موسم 2021، كشف هيول توماس المسؤول عن قسم المحرّكات عن مواجهة الفريق لبعض التحديات.

وقال البريطاني ضمن فيديو نشره فريق مرسيدس: "لدينا بعض المشاكل في وحدة الطاقة. نعلم أنّ لدينا بعض المشاكل لكن لدينا خطط كافية جاهزة لحلّها جميعًا. أنا متأكّدٌ من أنّنا سنكون جاهزين للسباق الأوّل".

وليس من غير المعتاد أن تُواجه مرسيدس بعض الدراما بالتحضير للموسم الجديد، إذ اعترف آندي كاول كبير المهندسين السابق قبل 12 شهرًا بأنذ الفريق كان يُواجه بعض المتاعب بالتحضير للموسم الجديد آنذاك.

وفي حين أنّ الفريق واجه بعض مشاكل الموثوقيّة في التجارب الشتويّة حينها، إلّا أنّه كان قادرًا على السيطرة عليها في الوقت المناسب قبل انطلاق الموسم متأخّرًا في يوليو.

وتعمل مرسيدس حاليًا على تصنيع محرّكات 2021 وأرسلت السلسلة الأولى من وحدات الطاقة إلى زبائنها.

وفي حين أنّ مرسيدس تعمل حاليًا على اختبارات التحمّل فإنّ القيود الجديدة لاستخدام جهاز الداينو تسبّبت في بعض المصاعب.

فضلًا عن ذلك، فإنّ قوانين المصادقة على المحرّكات التي تُقنّن تغييرات وحدات الطاقة خلال الموسم تعني ضرورة حل كلّ شيء بحلول الجولة الافتتاحيّة في البحرين.

وقال توماس: "فرض علينا هذا العام الكثير من العوامل الإضافيّة. كان هذا الشتاء الأوّل الذي تعيّن علينا فيه التعامل مع تغيير في القوانين، وهو ما يحدّ من قدر ساعات الداينو التي نقدر على اختبارها".

وأكمل: "ذلك يعني أنّ علينا استغلال كلّ برنامج اختبارٍ في الداينو وعلينا التأكّد من إنتاجيّتنا الكاملة وتعلّم المزيد حيال أداء وموثوقيّة وحدة الطاقة خلال كلّ ساعة".

وأردف: "هذا هو الشتاء الأوّل الذي جهّزنا فيه تحديثًا واحدًا فقط في الموسم بأكمله".

ثمّ تابع: "لذا علينا استخراج كامل الأداء وتوفيره في وحدة الطاقة الأولى التي سنتسابق بها في السباق الأوّل، بينما كنّا قادرين في المواسم الماضية على اقتسام التحديثات على عدّة حزمٍ مع كلّ وحدة طاقة نُقدّمها".

واختتم بالقول: "لذا تعيّن علينا استخراج كلّ شيء وتوفيره منذ السباق الأوّل والتأكّد من موثوقيّته".

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