مرسيدس تعترف بشكوك جديدة حول أرضيّتها الجديدة
تسبّبت خصائص الأرضيّة الأحدث التي قدّمتها مرسيدس في جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1 ببعض نقاط الاستفهام الجديدة.
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: إريك جونيوس
اعترفت مرسيدس بوجود بعض الشكوك الجديدة حول أرضيّتها التي قدّمتها في سبا، والتي تمّ نزعها من السيارة على إثر بعض النتائج المحيّرة من تجارب الجمعة.
كان الفريق مقتنعًا بإمكانيّات الأرضيّة، وبعد إجرائه اختبارات متتابعة في التجارب الحرّة في هولندا بعد العودة من العطلة الصيفيّة، التزم الفريق بالتسابق بتلك الخصائص في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع.
لكنّ الأداء المخيّب في الجولة، حيث حلّ جورج راسل ولويس هاميلتون متأخّرين للغاية عن الفائز لاندو نوريس، تسبّب في بعض نقاط الاستفهام الجديدة حول تسبّب التصميم الأحدث في بعض المشاكل.
وفي حين أنّ بيانات الفريق والتحليلات على المسار تُظهر أنّ الأرضيّة الجديدة تُولّد بالفعل المزيد من الارتكازيّة بالمقارنة مع الخصائص القديمة، فإنّ جايمس أليسون المدير التقنيّ أشار إلى أنّها من الممكن أن تكون قد تسبّبت في بعض خصائص التوازن السلبيّة، وهو ما كلّف الفريق على صعيد زمن اللفّة عوضًا عن توفير المكاسب.
وبحديثه ضمن فيديو مراجعة السباق التقليدي من مرسيدس، قال أليسون أنّ الفريق يعمل بجدٍ من أجل فهم دور الأرضيّة الجديدة في تغيير خصائص السيارة.
وعندما سُئل عن أداء الأرضيّة أجاب أليسون: "الإجابة البسيطة هي: لا نعلم بالكامل".
وأضاف: "يُمكن أخذ بعض القياسات المباشرة والقول أنّ الارتكازيّة الإضافيّة المنتظرة موجودة الآن. يُمكنك الشعور بالراحة حيال عمل الأرضيّة مثل المتوقّع في ذلك المستوى".
وأكمل: "لكنّ الكثير من وتيرة السيارات هذا العام يعود إلى كيفيّة التحكّم فيها بالأساس. لذا لا يقتصر الأمر على السؤال: هل تُولّد حزمتك الانسيابيّة الارتكازيّة. بل هل تُوفّر لك سيارة متوازنة مثلما تحتاجها في المنعطفات؟ هل تُوفّر لك سيارة متوازنة مثلما تحتاجها بالانتقال من السرعات العالية إلى البطيئة؟".
وأردف: "نعلم أنّنا لم نتمتّع بسيارة متوازنة نهاية هذا الأسبوع. ذلك مصدر خسارتنا لأغلب الوتيرة. نحتاج للإبقاء على تفكيرنا منفتحًا لنعرف إن كان ذلك بسبب الأرضيّة الجديدة، وقد نحتاج لمراجعة ذلك في السباقات المستقبليّة".
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