مرسيدس تعترف بسوء تقدير عامل الخطر حيال حادث أنتونيللي في مونزا

اعترفت مرسيدس بأنها لم تدرك تمامًا الضغوط التي سيواجهها أنتونيللي في أول مشاركته في التجارب الحرة الأولى على أرضه في مونزا.

واختار الصانع الألماني إعطاء أنتونيللي أول تجربة رسمية له في سيارته خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى، في نفس نهاية الأسبوع التي كان من المقرر الإعلان فيها عن ضمّه كسائق لعام 2025.

ورغم إظهاره سرعة مثيرة للإعجاب فور خروجه من خطّ الحظائر، فقد انقلبت الأمور عليه بعد 10 دقائق فقط من الحصّة عندما اصطدم في منعطف "بارابوليكا" بعد أن ضغط على السيارة أكثر من اللازم بسرعة كبيرة.

وفي حديثه حول ما حدث في ذلك اليوم، يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه لم يكن من الخطأً أن يُعطى أنتونيللي أول فرصة له في مونزا، ولكن يرى أنه كان من الأجدر بعد النظر أن يُمنح فرصة القيادة في مكان آخر أولاً.

وقال وولف لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أعتقد أنها كانت غلطة، لكن أعتقد أننا لم نكن دقيقين تمامًا في تقدير الضغوط التي يمكن أن يواجهها. السبب في ذلك هو أننا تحدثنا عن الأمر، وكيفية التعامل مع الحصّة. لقد كان رائعًا في الاختبارات ولم يرتكب أي خطأ في آلاف الكيلومترات التي قطعها".

وأضاف: "لكن الوضع مختلف تمامًا عندما تكون سائقًا إيطاليًا في سن 18 وفي مونزا وهي أول فرصة لك. ربما لو أخذنا ذلك بعين الاعتبار كعامل خطر مقارنة بالبيانات التي لدينا عنه، لكان من الحكمة أن نمنحه حصّة تجارب حرة أولى في منطقة زمنية بعيدة عن إيطاليا. ولكنه سيستفيد كثيرًا من هذا الأمر".

وفي حين أن حادث أنتونيللي لم يكن مثاليًا من حيث التسبب في ضرر لسيارة جورج راسل، اعترف وولف أن أحد مخاوفه الأخرى كانت التأثير العاطفي الذي سيتركه الخطأ على السائق الإيطالي الشاب في نهاية أسبوع كان فيها تحت الأضواء.

وأضاف وولف: "اعتقدت أن هذا الأمر ليس جيدًا بالنسبة له، لأنني شعرت بالحزن عليه. لقد كان سريعًا جدًا، وكانت هذه أول حصّة له في إيطاليا، وكان على وشك أن يتم الإعلان عنه كسائق، وهو الأمر الذي كان يتوقعه الجميع".

وتابع: "أعجبني أسلوبه. إنه سريع منذ اللفة الأولى بعد خروجه من المرآب، وهذا ما أظهره. بالطبع كنت سأستمتع برؤيته في صدارة قائمة المتسابقين، لكن ذلك لم يحدث لأن السيارة انقلبت – وتم تحقيق بعض تلك السرعات في وقت لاحق من نهاية الأسبوع".

وأكمل: "لقد كان سريعًا جدًا بالنسبة لحالة الحلبة والسيارة في تلك المرحلة، لذا كان عليه موازنة الطموح والتحفيز والمهارة مقابل الخبرة التي تتطلبها التجارب الحرة الأولى. كنت أعلم أن هذا الأمر سيؤذيه، وسيؤذيه عاطفيًا".

ليست مقامرة

يدرك فريق مرسيدس أن أنتونيللي، على الرغم من موهبته الكبيرة، يفتقر إلى الخبرة – ومن المرجح أن تحدث المزيد من الحوادث في المستقبل.

لكن وولف يعتقد أن تطويره داخل بيئة مرسيدس في براكلي هو النهج الصحيح لتحقيق أقصى استفادة منه.

وقال النمساوي: "أعتقد أن فريق الفورمولا 1 الذي تنضم إليه كسائق شاب هو أمر أساسي لأدائك وتطورك. لهذا قررنا إحضاره مباشرة إلى مرسيدس، حتى لا يتأثر بطريقة عمل مختلفة في فريق آخر".

وأكمل: "أنا لا أقول أن الطريقة الأخرى أفضل أو أسوأ. لكننا نريد أن نتبع أسلوب مرسيدس معه، والذي يتضمن الاستثمار في هذا النوع من الأخطاء التي تحدث. لذا نحن ندرك تمامًا المسؤولية التي تقع على عاتقنا لتطويره وأيضًا لتحقيق نتائجه".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن مرسيدس قد خاطرت بترقية أنتونيللي في هذه المرحلة، قال وولف: "لا، إنها ليست مقامرة. ستكون مقامرة إذا كنا لا نؤمن بقدراته. نحتاج إلى منحه الوقت للتطور. لا نتوقع، عند وصولنا إلى أستراليا [العام المقبل]، أن يتفوق على الجميع منذ البداية. هذه ليست توقعاتنا".

واختتم بالقول: "أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هذا هو توقع أي شخص. يجب منحه الوقت للتطور، ومن ثم يمكنه أن يصبح سائقًا ممتازًا. لكنه يحتاج إلى الوقت الكافي".