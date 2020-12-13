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مرسيدس تعترف بخفضها لأداء محرّكاتها في أبوظبي بسبب مخاوف الموثوقيّة

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مرسيدس تعترف بخفضها لأداء محرّكاتها في أبوظبي بسبب مخاوف الموثوقيّة

اعترفت مرسيدس بأنّ مخاوفها إزاء مشاكل نظام "ام.جي.يو-كيه" قبيل جائزة أبوظبي الكبرى أجبرتها على خفض طاقة جميع وحدات طاقتها في الفورمولا واحد.

مع اقتراب المحرّكات من نهاية عمرها، ازدادت مخاوف مرسيدس نتيجة سلسلة الأعطال الأخيرة.

إذ خسر سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت منصّة تتويج محقّقة ضمن جائزة البحرين الكبرى بعد احتراق نظام "ام.جي.يو-كيه" على سيارته في اللفّات الأخيرة، بينما عانى جورج راسل من مشكلة مشابهة في تجارب الجمعة في أبوظبي.

وفي ظلّ عدم وجود إجابة واضحة على ذلك، اختارت مرسيدس اتّباع مقاربة حذرة للسباق الأخير من الموسم.

ومن شبه المؤكّد أنّ خفض الطاقة قليلًا قد لعب دورًا في مساعدة ماكس فيرشتابن على تحقيق قطب الانطلاق الأوّل لسيارة غير مزوّد بمحرّك مرسيدس للمرّة الأولى هذا الموسم.

وعندما سُئل عن الوضع، أكّد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ جميع وحدات الطاقة قد تمّ خفض مستوياتها.

وقال النمساوي: "لدينا مشكلة ما هناك. نظام ام.جي.يو-كيه في مستوى طاقة أقلّ من الوضع الطبيعيّ".

وأضاف: "لا نفهم بعد سبب ذلك. لذا قرّرنا تقليص الأداء قليلًا على جميع محرّكات مرسيدس".

ولعبت ضبابيّة موثوقيّة مرسيدس دورًا في قرار ريسينغ بوينت نقل سيرجيو بيريز إلى وحدة طاقة جديدة بالكامل لجولة أبوظبي، وهو ما سيعني انطلاق المكسيكي من آخر شبكة الانطلاق.

وبالرغم من أنّ المحرّك أثّر على أداء مرسيدس في التصفيات، قال وولف أنّ جهود لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس تعثّرت بالأساس نتيجة مشاكل في السيطرة على الإطارات نهاية هذا الأسبوع.

وقال بخصوص ذلك: "لم نصل بإطارات سوفت إلى المجال المناسب. الفارق مع بقيّة المنافسين أقلّ ممّا كنّا نأمل وعلينا التعلّم من ذلك الآن".

وأضاف: "لا يُمكننا تحديد سبب ذلك بعد في الوقت الحاضر. كان أداؤنا جيّدًا على إطارات ميديوم فهي تتناسب معنا أكثر من إطارات سوفت. لكنّنا كنّا أقوياء جدًا على إطارات سوفت هذا العام. لذا علينا تحليل البيانات".

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