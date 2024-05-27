مرسيدس تعترف بخطئها مع هاميلتون في موناكو
اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن السهام الفضية "أساءت بالكامل عملية التواصل" مع لويس هاميلتون، الذي كان يريد دخول وقفة الصيانة مبكراً "أندركت" بهدف التقدم على ماكس فيرستابن.
الصورة من قبل: إريك جونيوس
أحرز فيرستابن المركز السادس في نهاية المطاف، أي أمام هاميلتون، في سباق شهد إدارة شديدة للإطارات من قبل سائقي المقدمة الذين حافظوا على مراكزهم.
ومع محاولة كلا السائقين الاقتصاد في إطارات ميديوم التي انتقلا إليها أثناء فترة العلم الأحمر، قامت مرسيدس بالخطوة الأولى بإدخال بطل العالم سبع مرات لوقفة الصيانة.
لكن البريطاني لم يتلقَ رسالة "لفة الخروج حاسمة" وبالتالي عاد للمسار خلف فيرستابن الذي دخل وخرج بعد بلفة.
حيث سُمع هاميلتون المحبَط وهو يتكلم مع فريقه عبر اللاسلكي ويسألهم "لمَ لم تقولوا لي أن لفة الخروج حاسمة؟".
وحين سُئِل من قبل "جي.بي ريسينغ" بعد السباق حيال ما حصل، ردّ وولف: "كان ذلك سوء تفاهم بيننا، وقد تعاملنا مع المسألة بشكل خاطئ".
وأكمل: "كان يجب أن نوجّه رسالة أهمية لفة الخروج، أثناء محاولة ’أندركت’".
وأضاف: "لكن كان هناك جدل حول إن كانت لفة الخروج كافية على إطارات جديدة. وكانت الرسالة التي تلقاها من قبلنا مشوّشة وخاطئة ربما".
وتابع: "كان يجب أن يتلقى رسالة حول أهمية لفة الخروج. ولكننا كنا قلقين مما سيحصل لاحقاً إن قام بالضغط كثيراً على الإطارات في لفة واحدة".
واسترسل: "بالمختصر، تلقى لويس رسالة خاطئة، وذلك كان خطأ الفريق".
وكان أول أربعة سائقين: شارل لوكلير، أوسكار بياستري، كارلوس ساينز ولاندو نوريس، قد انتقلوا جميعاً من ميديوم إلى إطارات هارد الأكثر تحملاً مباشرة أثناء العلم الأحمر.
واعترف وولف أنه "في اللحظة التي حصلت فيها الحادثة" كان من الواضح أنهم سيواجهون صعوبات، مشيراً أن مرسيدس لم تكن قادرة على تغيير كيفية سير السباق.
فقال: "لا أعتقد أنه بوسعك تغيير الكثير في موناكو".
واختتم: "عادة تُكمل السباق بالمركز الذي انطلقت منه!".
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