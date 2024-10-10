مرسيدس تعترف بأنها وضعت أنتونيللي تحت ضغط غير محسوب عبر إشراكه في مونزا
اعترفت مرسيدس بأنه ربما كان من الأفضل ألا تمنح نجمها الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي مشاركته الأولى في الفورمولا 1 في موطنه.
أندريا كيمي أنتونيللي وتوتو وولف مدير فريق مرسيدس
الصورة من قبل: مرسيدس ايه ام جي
صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنهم ربما لم يحسنوا تقدير حجم الضغط الواقع على أندريا كيمي أنتونيللي عندما قرروا أن تكون مشاركته الأولى في التجارب الحرة على أرضه في مونزا.
فضّلت مرسيدس أن تأتي مشاركة أنتونيللي الرسمية الأولى ضمن التجارب الحرة مع الفريق في جائزة إيطاليا الكبرى، في نهاية الأسبوع التي أعلنت فيها العلامة الألمانية ترقية الإيطالي الشاب ليجاور جورج راسل في موسم 2025 مكان لويس هاميلتون.
لكن وبالرغم من الأرقام الأولى المشجعة للغاية والمثيرة للإعجاب، لكن حصة أنتونيللي انقلبت رأسًا على عقب بعد 10 دقائق فقط عندما انزلق وارتطم بالحواجز عند منعطف بارابوليكا بينما كان يضغط في لفته السريعة.
وبالحديث عن تلك المشاركة، أوضح وولف أنه لم يكن من الخطأ منح أنتونيللي مشاركته الأولى في مونزا ضمن تلك الظروف، لكنه يرى أن قرارًا أكثر حكمة كان ليكون منحه إياها في مكان آخر.
حيث قال: "لن أقول بأن ذلك القرار كان خاطئًا، لكنني أعتقد بأننا لم نقيّم بشكل كامل حجم الضغط الذي كان سيواجهه".
وأضاف: "وذلك لأننا تحدثنا عن الوضع والمقاربة التي سنتبعها في الحصة. وقد كان كيمي رائعًا خلال تجاربه معنا ولم يقترف ولو خطأ واحد خلال آلاف الكيلومترات التي قطعها معنا في الاختبارات".
وتابع: "ولكن عندما تكون سائقًا إيطاليًا، وبعمر الـ 18 عامًا، وتكون في مونزا تخوض مشاركتك الأولى، فإن الوضع يصبح مختلفًا تمامًا".
وأكمل: "ربما لو كنا نقيّم ذلك كعامل خطر، لكن من الحكمة أن نقدم له هذه الفرصة في مكان مختلف تمامًا عن إيطاليا. لكنه على كل حال سيتعلم مما حدث".
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