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مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا

اعترفت مرسيدس بأنّها أخطأت اختيار استراتيجيّتها ضمن معركتها مع ريد بُل في سباق جائزة هولندا الكبرى بعد أن أحرز ماكس فيرشتابن فوزًا مُهيمنًا على أرضه وأمام جماهيره.

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا

تمتّع فيرشتابن بأفضليّة المركز على المسار منذ الانطلاقة، وبالرغم من أنّ لويس هاميلتون كان قادرًا على البقاء على مقربة منه، فإنّه لم يحظَ بأيّ فرصة لتجاوزه.

وكانت الإمكانيّة الوحيدة المتبقية أمام هاميلتون محاولة تجاوز فيرشتابن عبر التوقّف أوّلًا، وباستخدام مرسيدس لفالتيري بوتاس على الاستراتيجيّة البديلة.

وحاول بوتاس الاقتصار على توقّفٍ وحيد، لكنّه لم يكن قادرًا على الإبقاء على إطاراته حيّة لفترة طويلة، لذا تراجع بعيدًا ولم يُشكّل أيّ تهديد على فيرشتابن.

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ولم يقترب هاميلتون مطلقًا لدرجة تمنحه فرصة لتجاوز فيرشتابن، حيث جاء الخيار الأخير عبر التوقّف لمرّة ثانية وتمّ إهدار تلك الفرصة نتيجة عودة البريطاني وسط زحام السيارات المتأخّرة.

وازدادت مهمّة هاميلتون صعوبة نتيجة نقل فيرشتابن لإطارات "هارد" التي تدوم أكثر، وهو ما بدّد فرص البريطاني ودفعه في النهاية إلى الإقدام على توقّف ثالث.

وبحديثه إلى قناة "سكاي"، اعترف وولف أنّ ريد بُل تمتّعت بالسيارة الأسرع في زاندفورت ببساطة، وأنّ فريقه لم يختر موعد التوقّف الثاني بشكلٍ صحيح.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّنا حصلنا على فرصة للتوقّف أبكر والعودة أمامه حينها. لكنّنا لم نوقّت ذلك جيّدًا، دائمًا ما يتّضح لك لاحقًا ما كان عليك فعله".

وأردف: "لم نتوقّع أن تنتقل ريد بُل إلى إطارات "هارد" لأنّها كانت مجهولة. لم نقد على إطارات هارد يوم الجمعة واعتقدنا بأنّ بوسعنا الضغط عليهم مبكّرًا على إطارات سوفت. لكن هكذا جرت الأمور".

وقال وولف أنّ مرسيدس ابتعدت عن محاولة الاقتصار على توقّف وحيد مع هاميلتون مبكّرًا لأنّها كانت متوتّرة حيال عمر إطارات "هارد".

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ إطارات هارد مثّلت مجازفة. كان بوسعكم رؤية سائقَي فيراري يسيران بشكلٍ جيّد عليها، لكنّها كانت مجهولة لأنّ أيًا من سائقَينا لم يختبرها".

وكانت هناك بعض الدراما في نهاية سباق مرسيدس في ظلّ سعيها لضمان هاميلتون للنقطة الإضافيّة مقابل أسرع لفّة، وذلك بعد تغيير فالتيري بوتاس لإطاراته قبل بضع لفّات من النهاية لتسجيل أسرع لفّة.

لكنّ الفنلندي تلقى رسالة تحثّه على إلغاء محاولته السريعة، لكنّه سجّل أسرع لفّة في تلك المرحلة بالرغم من تخفيفه لسرعته في المقطع الأخير، وقال وولف أنّه لم تكن هناك مشكلة في ما فعله الفنلندي.

وقال وولف: "كان يُخفّف سرعته. أعتقد بأنّنا أردنا التأكّد من عدم حدوث ذلك. لهذا السبب أكّدنا له مجدّدًا بهدوء في تلك اللفّة ومن ثمّ خفّف سرعته".

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فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت

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