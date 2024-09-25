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مرسيدس تعترف: ارتكبنا خطأ مع استراتيجية هاميلتون في سنغافورة

اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بارتكاب خطأ مع استراتيجية سائقه لويس هاميلتون في سباق جائزة سنغافورة للفورمولا واحد.

لويس هاميلتون، مرسيدس وجورج راسل،مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس وجورج راسل،مرسيدس

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

اعترفت السهام الفضية بخطأ استراتيجية هاميلتون على حلبة مارينا باي.

وكان بطل العالم سبع مرات قد قدم تأدية ممتازة في التصفيات ليتأهل ثالثاً، لكنه خسر هذه الأفضلية في السباق حين انطلق على إطارات سوفت، لينهي سادساً.

وبعد السباق، قال وولف: "أعتقد أننا قرأنا السباق بشكل خاطئ. بناء على بيانات سباقات سنغافورة السابقة، اعتقدنا أن إطارات سوفت ستمنحه أفضلية أثناء الانطلاقة".

وأكمل: "بدا هذا الخيار الفرصة الوحيدة، لكنه كان القرار الخاطئ، وتراجعنا للخلف".

وتابع: "هناك منطق وراء هذا القرار، لكننا رأينا أنه لم يكن القرار الصحيح".

واختتم: "لكن رغم ذلك، فإن هذا الخيار لا يخفي حقيقة أن السيارة بطيئة".

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