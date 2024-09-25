مرسيدس تعترف: ارتكبنا خطأ مع استراتيجية هاميلتون في سنغافورة

اعترفت السهام الفضية بخطأ استراتيجية هاميلتون على حلبة مارينا باي.

وكان بطل العالم سبع مرات قد قدم تأدية ممتازة في التصفيات ليتأهل ثالثاً، لكنه خسر هذه الأفضلية في السباق حين انطلق على إطارات سوفت، لينهي سادساً.

وبعد السباق، قال وولف: "أعتقد أننا قرأنا السباق بشكل خاطئ. بناء على بيانات سباقات سنغافورة السابقة، اعتقدنا أن إطارات سوفت ستمنحه أفضلية أثناء الانطلاقة".

وأكمل: "بدا هذا الخيار الفرصة الوحيدة، لكنه كان القرار الخاطئ، وتراجعنا للخلف".

وتابع: "هناك منطق وراء هذا القرار، لكننا رأينا أنه لم يكن القرار الصحيح".

واختتم: "لكن رغم ذلك، فإن هذا الخيار لا يخفي حقيقة أن السيارة بطيئة".