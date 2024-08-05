مرسيدس تعترف أنها تفاجأت من بطء السيارة في بداية موسم 2024

دخلت مرسيدس الموسم الجاري مع سيارة جديدة بالكامل عقدت عليها آمالاً عريضة، بعد الخيبات التي واجهتها مع السيارات السابقة في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.

رغم ذلك، بدا أن السيارة غير قادرة على مجاراة المنافسين، حيث لم ينجح لويس هاميلتون وجورج راسل بالوصول إلى منصة التتويج خلال أول ثماني جولات.

لكن ومع الوصول إلى موناكو، أدخلت السهام الفضية حزمة تحديثات دفعت راسل نحو قطب انطلاق أول مفاجئ في كندا، لينهي ثالثاً خلف ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.

منذ ذلك الحين، بدت وتيرة السيارة قوية للغاية لتنافس على منصات الصيانة بشكل متواصل.

فقد استغل راسل حادثة متصدري سباق النمسا: فيرستابن ونوريس، لينتزع فوزاً مفاجئاً للفريق، وتتالت الانتصارات مع هاميلتون في بريطانيا.

قبل أن يُنهي ثانياً خلف راسل في المجر، ومن ثم يرث المركز الأول بسبب شطب نتيجة زميله بسبب انخفاض وزن السيارة عن الحد الأدنى المسموح.

رغم ذلك، يرى شوفلن أنه كان يجب على الفريق إثبات نفسه منذ بداية الموسم.

فقال: "لطالما كنا نعتقد أن سيارتنا سريعة جداً، لكن إظهار ذلك على مدار كامل الجولة كان تحدياً بالنسبة لنا في بداية الموسم".

وأكمل: "الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن تحسناً مفاجئاً ولم يكن بسبب تحديث واحد. فقد أدخلنا الكثير من الأمور لحلّ مشاكلنا".

وتابع: "من الواضح أننا تفاجأنا من بطء الوتيرة في بداية الموسم".

وأردف: "كنا نعتقد أننا صممنا سيارة جيدة، وبالفعل كانت كذلك، لكنها كانت تعاني من بعض المشاكل التي يتوجب حلها".

واسترسل: "نحن الآن نرى ثمار العمل الجادّ".

ويرى شوفلن أن جزءاً من نجاح مرسيدس يعود إلى منحى التعلّم المتصاعد.

فقال: "جزء كبير من النجاح في الفورمولا واحد يعتمد على التعلم والأفكار. معدّل التعلم كان مرتفعاً جداً هذا الموسم".

وأكمل: "كلما كانت النماذج أفضل كلما نجحت بالتقدم أكثر. ولدينا العديد من النماذج".

واختتم: "هذه المهارة هي الطريقة الأفضل للتطوير حالياً حين لا تمتلك الوقت الكافي المسموح ضمن نفق الهواء أو خلال اختبارات المسار".