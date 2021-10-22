مرسيدس "تعاني من موثوقيّة" محرّكاتها في الفورمولا واحد

كشفت مرسيدس اليوم الجمعة في أوستن أنّها استخدمت محرّكًا جديدًا ثالثًا على سيارة بوتاس خلال أربعة سباقات، وهو ما سيتسبّب في تراجعه خمسة مراكز من مكان تأهّله.

كما أُجبر زبونا الصانع الألماني ويليامز وأستون مارتن على تغيير محرّكَي جورج راسل وسيباستيان فيتيل نهاية هذا الأسبوع، وسينطلقان من آخر الترتيب نتيجة لذلك.

يأتي ذلك بعد أن كشف وولف مدير فريق مرسيدس في تركيا أنّ الصانع الألماني يعمل على فهم مشكلة محرّكاته واحتوائها لبقيّة الموسم، وذلك بعد تلقي لويس هاميلتون لعقوبة في إسطنبول وانطلاقه من المركز الـ 11.

وقال وولف ضمن حوارٍ مع قناة "سكاي سبورتس" اليوم الجمعة بعد التجارب الحرّة الأولى في أوستن أنّ مرسيدس تتعامل مع "بعض مشاكل الموثوقيّة التي تواصل العودة".

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّنا نفهم المشكلة الآن أكثر. لكنّ ذلك يعني عدم تمتّع هذه المحرّكات بعملٍ طويل وذلك يعني إمكانيّة خطر الانسحابات".

وبحديثه إثر ذلك خلال المؤتمر الصحفي الرسمي، شرح وولف كيفيّة عمل مرسيدس على فهم المشكلة لضمان عدم تأثّر زبائنها كذلك.

وقال وولف: "أعتقد بأنّكم لاحظتم معاناتنا على صعيد الموثوقيّة هذا العام. وصلنا إلى المحرّك السادس على ما أعتقد مع فالتيري، وليس ذلك بالأمر الذي اخترنا فعله".

وأضاف: "لكن على العكس، نُحاول السيطرة على هذه المشاكل ولم نفهمها بالكامل بعد".

وأردف: "أعتقد بأنّنا أقرب بخطوة، وليس الأمر كما لو أنّه من السهل تغيير المحرّكات هكذا".

وأكمل: "نُحاول التشبّث لتزويد زبائننا، ليس الأمر سهلًا".

ووصف وولف الإشارة في حواره مع "سكاي" إلى أنّ المشكلة في صمامات الهواء في المحرّك بـ "الهراء"، لكنّه تفادى التوسّع في المشكلة خلال المؤتمر الصحفيّ "لأسباب بديهيّة".

واعترف وولف بأنّ المشكلة دائمًا ما مثّلت مصدر قلق بالنظر إلى مدى تقارب المعركة على اللقب هذا العام. إذ يتخلّف هاميلتون بستّ نقاطٍ عن ماكس فيرشتابن في بطولة السائقين مع بقاء ستّ جولات على نهاية الموسم.

وقال وولف: "أعتقد بأنّه عند النظر إلى سباقات مثل مونزا على سبيل المثال التي تعيّن فيها على فالتيري الانطلاق من الخلف، فإنّنا نخسر النقاط. نُحاول دفع الأداء كلّ عام، ووصلنا إلى مستوى أصبح يُكلّفنا النقاط هذا العام. سمحت لنا تلك العقليّة بالفوز بالسباقات والبطولات على مدار الأعوام السبعة أو الثمانية الماضية".

وأكمل: "لذا آمل لو تعرّضنا لعقوبات أقلّ واستهلكنا محرّكات أقل، لكنّ ذلك أضرّ بنا كثيرًا هذا العام. مكلارين وأستون مارتن الأكثر حظًا، وعلينا قبول ذلك والقيام بأفضل عمل".

من جانبه قال زاك براون مدير فريق مكلارين أنّ الحظيرة البريطانيّة ليست قلقة إزاء الموثوقيّة، قائلًا أنّ مرسيدس "دفعت الحدود بقوّة".

وقال: "هناك منافسة رائعة، لذا عندما تضغط فدائمًا ما سيفرض ذلك تحديات على الموثوقيّة".

وأكمل: "لكن عليّ القول أنّه من منظور مكلارين فإنّنا سعداء للغاية. لديهم سجلٌ مدهشٌ على المسار، لذا لسنا قلقين".