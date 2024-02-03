مرسيدس "تعاني" في بحثها عن بديل لـ هاميلتون بسبب عقدي نوريس ولوكلير الجديدين
اعترف توتو وولف أن السعي لاستبدال لويس هاميلتون - الذي سينتقل إلى فيراري بدءاً من 2025 - ازداد تعقيداً بسبب العقدين الجديدين لكل من لاندو نوريس وشارل لوكلير، ولكن السهام الفضية قد تتخذ قراراً "جريئاً" في قرارها المقبل.
ظهرت الأخبار المفاجئة يوم الخميس بأن هاميلتون سينضم إلى فيراري بدءاً من موسم 2025. ويأتي هذا بعد أسبوع فقط من تجديد فيراري لعقد لوكلير لفترة طويلة الأمد، وإبقاء نوريس ضمن صفوف مكلارين لوقت طويل كذلك.
وبينما تؤكد خطوة هاميلتون الصادمة أن عقود سائقي فورمولا واحد قد تحتوي على بنود فك ارتباط، لكن يبدو أن توتو وولف، مدير فريق مرسيدس، قد صرف النظر عن إمكانية ضم لوكلير أونوريس - اللذين كانا في وقت سابق يُعتبران كمرشحين رئيسيين كبديلين عن هاميلتون.
وخلال تصريح لوسائل الإعلام لأول مرة منذ كشف النقاب عن أمر هاميلتون، أقر وولف بأن تطورات سوق السائقين الأخيرة قد "صعّبت" مهمة مرسيدس.
وفيما أثنى على مؤهلات جورج راسل لقيادة الفريق الآن، قال وولف: "لدينا أساس قوي جداً، مع شاب سريع وموهوب وذكي [راسل] في السيارة، ونحن ببساطة بحاجة إلى اتخاذ الاختيار الصحيح للسائق الثاني، المقعد الثاني".
وأكمل: "ذلك ليس أمراً أرغب في أن نكون مجبرين عليه. أعتقد أن بعض العقود التي تم توقيعها قبل بضعة أسابيع كنا لنلقي نظرة عليها".
وأردف: "كان ذلك ليعني خيارات مثيرة، ولكن التوقيت (لتلك العقود) هنا قد صعّب المهمة علينا قليلاً".
وأضاف: "لو قيل لي قبل يومين أن لويس سينتقل إلى فيراري، لم أكن لأصدق ذلك. لذلك، يمكن للأمور أن تتغير بسرعة".
واسترسل: "العقود قائمة فقط طالما يرغب السائق أو الفريق في التعاون. ومن يعلم ما قد يحدث في سوق السائقين، فقد تكون هناك أمور غير متوقعة وقد يوفر فرصاً لنا".
وأكد وولف أن مرسيدس بوسعها استغلال هذه الفرصة لتتخذ قراراً "جريئاً" في اختيار السائق الثاني لأن توقيت إعلان انتقال هاميلتون منح مرسيدس "وقتاً طويلاً لتقرر ما تريد القيام به".
فقال: "تقريباً، وبطريقة ما، أنا دائماً أحب التغيير لأن التغيير يوفر لك فرصاً سانحة".
وأكمل: "ربما تكون هذه فرصة للقيام بخطوة جريئة".
وقد تكون خطوة مرسيدس الجريئة، تسريع مسيرة السائق الصاعد أندريا كيمي أنتونيلي، الذي فاز بلقبَي الفورمولا 4 الإيطالية والألمانية في نفس العام قبل أن يحرز لقب بطولة فورمولا "ريجيونال" الأوروبية الموسم الماضي.
وسيشارك خلال 2024 ضمن منافسات بطولة الفورمولا 2 مع فريق بريما ريسينغ.
ومع ذلك، أكد وولف على أهمية تركيز الإيطالي على موسمه في F2 بدلاً من الانشغال بأية شائعات تربطه بمقعد مرسيدس الشاغر اعتباراً من 2025.
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