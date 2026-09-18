مرسيدس: تطوير 2027 "بدأ منذ فترة" مع استمرار هيمنة الفريق في الفورمولا 1 لعام 2026

تتصدر مرسيدس الآن بطولة الصانعين بفارق 145 نقطة عن أقرب منافسيها، وهو ما يصفه مدير الفريق توتو وولف بأنه "هامش جيد" يسمح له بتحويل تركيزه نحو تطوير سيارة العام المقبل.

وبعد فترة عصيبة خلال حقبة التأثير الأرضي في الفورمولا 1، فرضت السهام الفضية هيمنتها على قوانين 2026 حتى الآن، مع تصدرها ترتيب بطولة الصانعين وتصدر كيمي أنتونيللي بطولة السائقين.

وحقق الفريق حتى الآن 10 انتصارات من أصل 14 سباق جائزة كبرى هذا العام، رغم جلب منافسين مثل مكلارين وفيراري عددًا كبيرًا من التحديثات لسياراتهم في 2026. ومن جانبها، قدمت مرسيدس تحديثات في جائزة كندا الكبرى في مايو، وتخطط لتركيب حزمة أخرى من الأجزاء الجديدة الشهر المقبل في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا. وبين ذلك، أدخل الفريق بعض التعديلات الصغيرة الخاصة بالحلبات، لكن وتيرة تقديم الأجزاء الجديدة لم تضاهِ ما قدمته فيراري أو مكلارين.

وقد يستمر نهج مرسيدس التطويري على هذا المنوال خلال بقية الموسم، بعدما أكد وولف أن فريقه بدأ بالفعل في إعادة توزيع موارده للتركيز على سيارة العام المقبل.

وقال وولف بعد فوز أنتونيللي بجائزة إسبانيا الكبرى الافتتاحية على حلبة مدريدينغ: "لقد بدأ العمل على 2027 منذ فترة، قبل العطلة الصيفية. وفي الصيف حوّلنا الموارد نحو العام المقبل، وهذا سيستمر وفقًا للخطة بغض النظر عن موقعنا في البطولة."

وفي الوضع الحالي، يبدو أن مركز الفريق في البطولة آمن إلى حد كبير. فلدى فيراري فارق كبير يتعين عليها تقليصه، ورغم أن مكلارين اكتسبت زخمًا بعد فوز لاندو نوريس بسباقين، فإن المهمة تبدو صعبة للغاية.

ومع ذلك، لا يسمح وولف لنفسه بالاستباق عندما يتعلق الأمر بحظوظ الفريق في موسم 2026.

وقال يوم الأحد: "يمكن أن تنسحب من السباق، ويمكن أن تتعرض لحادث وتخرج. قد يحدث ذلك مرتين على التوالي، وفجأة لا يعود الهامش الذي كان يبدو جيدًا كذلك، لأنك قد لا يتبقى لك سوى ستة سباقات".

وأضاف: "لذلك، في رأيي، علينا فقط تجاهل النقاط إلى أن يصبح من غير الواقعي رياضيًا، أو من المستحيل حسابيًا، أن يفوزوا، وحتى ذلك الحين نركز فقط على كل أسبوع على حدة ونحاول تقديم أفضل ما لدينا."

ولكي تقدم مرسيدس "أفضل ما لديها"، فإن الفريق يملك تحديثًا "متينًا" جاهزًا للطرح في ماليزيا. ورغم إقراره بإمكانية ظهور مشكلات عند إدخال أجزاء جديدة إلى الحلبة، بدا مدير مرسيدس واثقًا من الأجزاء الجديدة التي ستظهر الشهر المقبل.

وقال لسكاي سبورتس يوم السبت: "أعتقد أننا سنجلب تحديثًا متينًا إلى ماليزيا. لذلك علينا أن نتجاوز باكو أولًا. وسنرى، لكن أحيانًا لا يتطابق الأمر جيدًا مع ما نراه على الطريق".

وأكمل: "لذلك آمل أن يتطابق هذه المرة، ونأمل أن يضعنا ذلك بمستوى الآخرين من ناحية التحديثات، لكننا لا نعرف أبدًا".