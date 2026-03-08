يبدو أن مرسيدس مسرورة تماماً من انتهاء حقبة المؤثرات الأرضية السابقة، وهذا ما بدا واضحاً مع تحقيق ثنائية الفوز على يد جورج راسل وزميله أندريا كيمي أنتونيللي.

وهذه بداية رائعة للسهام الفضية التي طوت صفحة الماضي، وقدمت سباقاً قوياً جداً في أستراليا، رغم مقاومة فيراري الشديدة حيث يبدو الحصان الجامح في حال جيدة كذلك.

فقد أكملت فيراري السباق الافتتاحي للموسم بالمركزين الثالث والرابع مع شارل لوكلير ولويس هاميلتون توالياً، وكانت سيارتها تنافسية للغاية خاصة في القسم الأول.

أما مكلارين فواجهت نكسة انسحاب بياستري حتى قبل انطلاق سباق موطنه، بينما أكمل زميله لاندو نوريس السباق بالمركزالخامس بعد معركة قوية في مواجهة ماكس فيرستابن العائد من آخر الترتيب ليشق طريقه نحو مراكز النقاط.

تجدر الإشادة بالناشئ آرفيد لينبلاد الذي خاض جولة ممتازة على متن ريسينغ بولز، وسجل النقاط في مشاركته الأولى بالمركز الثامن.

انطلاقة فوضوية: تفوق فيراري المؤقت

قبل الانطلاقة، تعرض البطل المحلي أوسكار بياستري لحادثة مؤسفة في لفة الخروج إلى المسار، حيث انزلقت سيارته وارتطمت بالحائط لتتضرر مقدمتها بشكل كبير ويضطر للانسحاب حتى قبل بدء السباق.

أما الانطلاقة فشهدت تقدم سيارتي فيراري عبر الانطلاقات السريعة التي اشتهروا بها خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين.

فقد تقدم شارل لوكلير لينتزع الصدارة من جورج راسل، بينما تقدم زميله لويس هاميلتون إلى المركز الثالث أمام إسحاق حجار (ريد بُل) والناشئ المتألق آرفيد لينبلاد (ريسينغ بولز) بالمركز الخامس ولاندو نوريس (مكلارين) بالسادس.

بينما تراجع أندريا كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس للسابع بعد أن واجه مشكلة نفاد بطاريته خلال الانطلاقة.

لكن فرحة فيراري لم تدم طويلاً، حيث عاد راسل وخطف الصدارة من المونغاسكي في اللفة الثانية، قبل أن تشتعل معركة شرسة بينهما عاد لوكلير على إثرها إلى المركز الأول في اللفة التالية.

أما ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي انطلق من الصف الخلفي بعد حادثته في التصفيات، تقدم حتى المركز 13 مع الوصول إلى اللفة الخامسة.

فيراري ومرسيدس: منافسة متقاربة

في اللفات التالية، بدا أن مرسيدس وفيراري متقاربتان للغاية، حيث كان لوكلير يحافظ على مركزه الأول أمام راسل، هاميلتون ثالثاً أمام أنتونيللي الذي استعاد بعض المراكز ليصل إلى الرابع، أمام حجار ولينبلاد ونوريس.

وبالفعل وصولاً إلى اللفة الثامنة، تقلبت الصدارة مجدداً بين راسل ولوكلير، قبل أن يتعرض سائق مرسيدس لقفل إطارات في اللفة التاسعة، أدت لاقتراب هاميلتون كثيراً منه وابتعاد لوكلير قليلاً في المركز الأول أمامه.

مشكلة سيارة حجار واستراتيجية التوقفات

لكن في اللفة 11 شوهد الدخان يخرج من سيارة ريد بُل التي يقودها حجار، حيث اضطر للتوقف إلى جانب المسار، ما تسبب بتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.

حيث قامت مكلارين بإدخال نوريس وكذلك مرسيدس مع راسل وأنتونيللي، بينما قررت فيراري الإبقاء على سائقيها على الحلبة.

في اللفة 15 قررت أستون مارتن الانسحاب مع سيارة فرناندو ألونسو. وفي هذه الأثناء بات فيرستابن سادساً خلف أنتونيللي.

وبعد انتهاء سيارة الأمان الافتراضية، بات الترتيب كالتالي مع الوصول للفة 17:

لوكلير وهاميلتون بالمركزين الأول والثاني بفارق أقل من ثانيتين بينهما على إطارات ميديوم (دون وقفة صيانة)، وأمام راسل وأنتونيللي (اللذين أجريا وقفة صيانة وانتقلا إلى إطارات هارد)، ومن ثم لينبلاد خامساً (ميديوم) أمام فيرستابن (هارد) وكلاهما دون وقفة صيانة.

انسحاب بوتاس وسيارة أمان افتراضية ثانية

في اللفة 18 توقف فالتيري بوتاس سائق كاديلاك على جانب المسار فيما يبدو أنها مشكلة محرك.

وهنا دخل فيرستابن ولينبلاد منصة الصيانة للاستفادة من سيارة الأمان الافتراضية، حيث انتقل فيرستابن من هارد إلى ميديوم.

لكن فيراري لم تدخل بسيارتيها إلى المنصة رغم ذلك

ومع الوصول للفة 21 أكمل فيرستابن تجاوزاً مثالياً على لينبلاد سائق ريسينغ بولز الناشئ الذي تألق حتى الآن في ملبورن، وبهذا بات الهولندي سادساً مجدداً خلف نوريس.

وفي هذه الأثناء سُمع هاميلتون في مكالمة مثيرة للاهتمام عبر اللاسلكي يطلب من فيراري عدم إدخاله للمنصة في نفس الوقت مع زميله لوكلير لأنه يمتلك إطارات جيدة، في إشارة إلى أنه كان يحافظ عليها لمواصلة المنافسة.

ومع الوصول للفة 25، تقلص الفارق كثيراً بين سيارتي فيراري وسيارتي مرسيدس.

حيث شهدت هذه اللفة توقف لوكلير من الصدارة، وبات هاميلتون في الصدارة المؤقتة بدلاً من زميله لكن الفارق أمام راسل لم يكن يتجاوز ثانية ونصف فقط.

وبدا أن صدارة راسل مجدداً ليست إلا مسألة وقت

وبالفعل بحلول اللفة 28، انتزع راسل الصدارة من هاميلتون وبتجاوز سهل نسبياً على زميله القديم الذي دخل المنصة لاستبدال إطاراته كذلك، ليخرج خلف زميله لوكلير بالمركز الرابع.

وبينما سُمع راسل وهو يقول لفريقه مرسيدس أن وقفة صيانة واحدة ممكنة، لم يكن أنتونيللي واثقاً تماماً من هذه الفكرة في حوار على اللاسلكي مع الفريق.

وكان من اللافت أن ألونسو عاد إلى المسار على متن أستون مارتن رغم أنه متأخر عدة لفات، ويبدو أن الفريق يريد جمع أكبر قدر ممكن من البيانات، قبل أن تنسحب كلتا السيارتان من السباق لاحقاً.

معركة فيرستابن ونوريس وبدء التوقفات الثانية

في اللفة 34 اقترب فيرستابن قريباً جداً من لاندو نوريس حيث أراد الضغط على سائق مكلارين.

شهدت هذه اللفة تطبيق سيارة الأمان الافتراضية للمرة الثالثة ولفترة قصيرة، بسبب قطعة تطايرت من سيارة كاديلاك التي يقودها سيرجيو بيريز.

لكن سرعان ما استؤنفت المعركة بين فيرستابن ونوريس الذي قرر الدخول إلى منصة الصيانة للمرة الثانية هذا السباق.

شهدت اللفة 41 معركة جميلة بين أوليفر بيرمان سائق هاس ولينبلاد أمامه، حيث نجح بيرمان بالتجاوز والتقدم للأمام على سائق ريسينغ بولز، نحو المركز السابع.

فيرستابن دخل المنصة في اللفة 42 لينتقل إلى هارد مجدداً ويعود خلف نوريس بالمركز السادس مع ملامح معركة بين الخصمين التقليديين.

بينما كانت الأنظار تتجه إلى فريقي المقدمة، فيراري ومرسيدس، فيما يتعلق باستراتيجية التوقفات

اللفات العشر الأخيرة

مع الاقتراب من اللفات العشر الأخيرة، كان الترتيب كالتالي مع الفوارق:

راسل أولاً أمام زميله أنتونيللي بفارق 5.5 ثانية و9.1 ثوانٍ أمام لوكلير صاحب المركز الثالث الذي يتقدم على زميله هاميلتون بفارق 3.8 ثانية، أما نوريس بالمركز الخامس لكنه بعيد بحدود 35 ثانية عن سيارات المقدمة، يتلوه فيرستابن بفارق نصف ثانية فقط، ومن ثم بيرمان، لينبلاد وغابرييل بورتوليتو بمركز تاسع ممتاز على متن آودي.

وبالتالي، كان يبدو أن مرسيدس تسعى لإكمال السباق على هذه الإطارات، حيث تود السهام الفضية تحقيق ثنائية ممتازة في أول سباقات الموسم.

ورغم محاولات فيرستابن المتلاحقة للاقتراب وتجاوز نوريس في اللفات الأخيرة، لكن يبدو أن الهولندي اكتفى بالمركز السادس خلف سائق مكلارين.

وبقيت المراكز على حالها حتى خط النهاية، حيث اجتاز راسل العلم المرقط أولاً ليحرز الفوز بسباق أستراليا أمام أنتونيللي.

فيراري اكتفت بمنصة التتويج مع شارل لوكلير بالمركز الثالث أمام زميله هاميلتون الذي ضغط في اللفات الأخيرة لكنه لم يفلح في تهديد المونغاسكي أمامه.

بينما حقق نوريس المركز الخامس أمام فيرستابن، بيرمان ولينبلاد الناشئ الذي سجل النقاط في أول سباق له في الفورمولا 1 مع ريسينغ بولز.

بورتوليتو وضع آودي بالمركز التاسع أمام بيير غاسلي الذي منح ألبين آخر نقطة في السباق.