مرسيدس تطلب مراجعة عقوبة راسل في موناكو بعد إلغاء عقوبة غاسلي
رغم انتهاء جائزة برشلونة الكبرى، لا تزال تداعيات سباق موناكو مستمرة داخل أروقة الفورمولا 1، بعدما قرر فريق مرسيدس السعي إلى مراجعة العقوبة التي فُرضت على جورج راسل مستندًا إلى التطورات التي أدت مؤخرًا إلى إلغاء عقوبة بيير غاسلي.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: إريك جونيوس
كانت عقوبة غاسلي المتمثلة بإضافة عشر ثوانٍ إلى زمنه النهائي بسبب تجاوز السرعة المحددة داخل ممر الصيانة قد أُلغيت، ما أعاد إليه منصة التتويج في موناكو.
لكن القرار لم يلقَ ترحيبًا من جميع الفرق، إذ قدّمت كل من مكلارين وريد بُل إشعارًا بنيتهما الاستئناف أمام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، ما يمنحهما مهلة 96 ساعة لاتخاذ قرار نهائي بشأن المضي في الاستئناف أو التراجع عنه.
وفي الوقت نفسه، بدأ فريق مرسيدس إجراءات طلب "حق المراجعة" فيما يتعلق بعقوبة راسل خلال السباق ذاته.
وكان سائق مرسيدس قد تلقى عقوبة خمس ثوانٍ بسبب تجاوز السرعة داخل ممر الصيانة، لكن الفريق الألماني يرى أن القضية الخاصة بغاسلي توفر أدلة جديدة ومهمة يمكن أن تؤثر على القرار السابق.
ويُعد وجود دليل جديد وذي أهمية شرطًا أساسيًا لقبول طلب المراجعة، إذ تتكون هذه العملية من مرحلتين.
ففي البداية، يتعين على المراقبين تحديد ما إذا كانت الأدلة المقدمة جديدة ومهمة وذات صلة بالقضية. وإذا تم قبول ذلك، يمكن عندها إعادة فتح الملف وإعادة النظر في القرار الأصلي.
وكان فريق ألبين قد نجح في هذه العملية بعدما أقرت إدارة الفورمولا 1 المسؤولة عن التوقيت الرسمي بأن القياسات المستخدمة في موناكو لم تكن دقيقة بالكامل.
وأكد قرار المراقبين الرياضيين أن السائقين كانوا قادرين قانونيًا على قطع مسافة أقصر داخل ممر الصيانة مقارنة بالمسافة التي استُخدمت في الحسابات الرسمية للعقوبات.
ويرى فريق مرسيدس أن هذين العنصرين، أي الاعتراف بوجود خطأ في القياسات وإلغاء عقوبة غاسلي، يمثلان دليلين جديدين لم يكونا متاحين وقت فرض العقوبة على راسل.
وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس عقب سباق برشلونة: "في ما يتعلق بقضية غاسلي، نعم، لقد تقدمنا بطلب مراجعة لأننا ببساطة نريد أن نكون حاضرين على الطاولة عندما تُتخذ القرارات."
وأكدت مرسيدس صباح الإثنين لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنها بدأت بالفعل إجراءات طلب المراجعة، وهو ما أكده أيضًا الاتحاد الدولي.
ومع ذلك، لم يصدر أي مستند رسمي من "فيا" حتى الآن، إذ لا يزال الفريق بحاجة إلى تقديم عدد من الوثائق المطلوبة قبل بدء الإجراءات بشكل رسمي.
ورغم ذلك، اعترف وولف بأن فرص نجاح مرسيدس تبدو محدودة.
ويعود السبب الرئيسي إلى أن راسل نفذ بالفعل إحدى العقوبات المفروضة عليه خلال السباق، بعدما نفذ عقوبة العبور من خطّ الحظائر.
وفي المقابل، تمكن فريق ألبين من إزالة عقوبة غاسلي الزمنية البالغة عشر ثوانٍ بسهولة أكبر لأنها كانت مجرد إضافة إلى زمن السباق النهائي.
أما في حالة راسل، فإن الوضع أكثر تعقيدًا، لأنه لم ينفذ العقوبة الأصلية البالغة خمس ثوانٍ، بل تحولت لاحقًا إلى عقوبة العبور من خطّ الحظائر، وهي عقوبة لا يمكن ببساطة حذف آثارها بعد انتهاء السباق.
ورغم إدراكه لصعوبة المهمة، يأمل فريق مرسيدس من خلال طلب المراجعة في الحصول على ما وصفه وولف بـ"مقعد على الطاولة"، إلى جانب الحصول على مزيد من التوضيحات من المراقبين الرياضيين بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية.
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