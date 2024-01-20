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مرسيدس تطرح رأيها حيال التحالف بين ريد بُل وألفا تاوري في الفورمولا واحد

لا ترى مرسيدس أية جوانب سلبية من وجود تحالفات بين فريقي فورمولا واحد، وسط تصاعد المخاوف من التحالف بين ريد بُل والفريق الرديف ألفا تاوري.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

كجزء من جهود النهوض بفريق ألفا تاوري، قامت ريد بُل بتحسين البنية التحتية وطريقة العمل كذلك للفريق الرديف.

وتم تعيين مدير فريق جديد (مع اسم جديد كذلك للفريق سيتم الإعلان عنه قريباً)، لورون ميكيز، إضافة إلى زيادة القطع القادمة من فريق ريد بُل لاستعمالها في السيارة. 

هذه العلاقة المتطورة بين الفريقين، أثارت قلق عدة فرق أهمها مكلارين، التي عبرت مراراً عن مخاوف جدية إزاء هذه الشراكة وتأثيرها على نزاهة وعدالة المنافسة في البطولة.

لكن ورغم ذلك، يبدو جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس، مرتاحاً إزاء المسألة.

حيث يرى أن القوانين التقنية الناظمة لهذه الأمور بين الفرق متينة بما يكفي لضمان عدم حصول أي فريق على أفضلية غير قانونية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لست واثقاً تماماً من من طبيعة العلاقة بين هذين الفريقين، لكنني أدرك أن القوانين واضحة".

وأكمل: "من جهة هناك قطع محدودة مسموحٌ تداولها، وكذلك الحال مع البيانات التقنية لتلك القطع، هناك تشديد في جميع نواحي القوانين لعدم نقل أي شيء قد يعتبر ملكية فكرية من فريق لآخر".

وأضاف: "الطريقة التي تمت بها كتابة القانون واضحة وقوية جداً، وتمنع جميع أنواع التواصل تقريباً".

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بالمقابل، يرى أليسون أن هناك نواحٍ محددة فقط وفق القوانين، يمكن لفريقين أن يعملا ضمنها، ألا وهي النواحي التسويقية.

فقال: "في حال كانت هناك علاقة قوية تربط بين فريقين، يمكنهما فقط الاعتماد فقط على تقوية وضعيهما التسويقي. لا يمكن أن تكون علاقة رياضية أو تقنية، فالقوانين تمنع ذلك".

واختتم: "في حال حصل ذلك، فهناك طرق لإغلاق ذلك التعاون مع الفريق الآخر، فذلك ليس مسموحاً".

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