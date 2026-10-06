بعد أن تأخر انطلاق جائزة البحرين الكبرى المقامة في ماليزيا بسبب الأمطار، تأجل السباق مجددًا بعدما واجهت عدة سيارات صعوبات في التحرك، بل وتوقفت خلال لفة التحمية قبل أن يبدأ السباق أصلًا. وتأخر انطلاق سباق سيبانغ لأكثر من 90 دقيقة، ما ترك جماهير الفورمولا 1 أمام حلبة فارغة بينما سارع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إلى إرسال تحديث برمجي لمعالجة المشكلة.

ويرى برادلي لورد، نائب مدير فريق مرسيدس، أن ما حدث يوضح ضرورة السعي إلى تبسيط الفورمولا 1، واصفًا السيارات بأنها "معقدة إلى حد كبير".

وتعرضت وحدات الطاقة لموسم 2026 لانتقادات واسعة من الجماهير والسائقين، الذين سرعان ما أبدوا استياءهم من طريقة إدارة الطاقة بين محرك الاحتراق الداخلي ووحدة استعادة الطاقة الحركية. لكن عطلة نهاية الأسبوع في ماليزيا دفعت استياء الجماهير إلى مستويات جديدة، بعدما شاهدوا بعض سائقيهم المفضلين وهم يعانون للتحرك حول الحلبة قبل بدء السباق.

وحذر لورد، الذي يتصدر فريقه ترتيب بطولة الصانعين بفضل امتلاكه وحدة طاقة قوية، من ضرورة ابتعاد البطولة عن هذه الأنظمة شديدة التعقيد.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

وقال لورد تعليقًا على اللفة الافتتاحية الفوضوية: "يُظهر ذلك مدى صعوبة الفورمولا 1. فعندما نواجه ظروفًا لم يسبق لنا التعامل معها. أعتقد أن هناك سببًا يدفعنا إلى إجراء التجارب قبل خوض السباقات، وما واجهناه كان حالة لم يسبق اختبارها أو تجربتها".

وأضاف: "نعلم أن هذه السيارات معقدة إلى حد كبير، وأن القوانين التي تحكمها معقدة للغاية أيضًا، وأننا قد نواجه مشكلات بسبب بعض جوانبها حتى الآن، رغم وصولنا إلى السباق الخامس عشر أو السادس عشر. لذلك أعتقد أن التوجه العام للمستقبل يجب أن يكون نحو مزيد من التبسيط بدلًا من زيادة التعقيد".

وتابع: "أعتقد أن ما حدث اليوم لم يكن سوى تفصيل جانبي في فترة ما بعد الظهر التي شهدت سباقًا مثيرًا للغاية في بقية مجرياته. لذلك، ربما لن يستحوذ على مساحة كبيرة في الصحف أو دقائق كثيرة من التغطية التلفزيونية. لكنه يؤكد أن التوجه نحو البساطة بدلًا من التعقيد يمثل مسارًا منطقيًا يمكن للرياضة اتباعه".

وكان فريق مرسيدس قويًا للغاية منذ تغيّر القوانين في بداية عام 2026، وذلك بعد ثلاثة أعوام صعبة مع سيارات التأثيرات الأرضية. ورغم أن حزمة التحديثات التي جلبها الفريق إلى سيبانغ لم تحقق المكاسب التي كان سائقوه يأملونها، فإن سيارة دبليو17 كانت عمومًا السيارة المهيمنة في موسم 2026.

ومن المقرر أن يشهد عام 2030 تقديم منظومة دفع مختلفة في الفورمولا 1، تعتمد على محرك بثماني أسطوانات، مع تقليص مستوى الاعتماد على الطاقة الكهربائية. ويبدو الآن أن الجماهير، ولورد أيضًا، قد يحصلون في نهاية المطاف على ما يتمنونه.