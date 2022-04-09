مرسيدس تُطارد "مشاكل مخفيّة" في تصميم سيارتها "دبليو13"

وجدت الحظيرة الألمانيّة نفسها متأخّرة عن فيراري وريد بُل فريقَي الصدارة، حيث تبيّن أنّ سيارتها "دبليو13" يصعب إعدادها.

وتُعاني السيارة من ارتدادات مفرطة، واكتشف الفريق أنّ التخفيف من الارتدادات يتسبّب في خسارته للأداء على المسار.

وأصرّ لويس هاميلتون على أنّ مرسيدس تبذل كلّ ما في وسعها للتوصّل إلى التوازن المناسب من دون خضّ السائقين كثيرًا، لكنّه قال بأنّ السيارة لا تستجيب.

"المشكلة هي أنّك عندما تدفع السيارة أكثر قليلًا، فإنّها متعنّتة" قال البريطاني لقناة "سكاي"، وأضاف: "إنّها أشبه بالأفعى المجلجلة، لا تعلم مطلقًا".

وحافظت مرسيدس على إيمانها بأنّ التوصّل إلى الخصائص الصعبة لسيارة "دبليو13" سيوفّر الكثير من الأداء الإضافي، لهذا السبب اختار الفريق عدم جلب أيّة تحديثات حتّى الآن.

وبحديثه في ملبورن بعد التصفيات، التي حلّ فيها هاميلتون خامسًا بفارق 0.9 ثانية عن قطب الانطلاق الأوّل، قال توتو وولف مدير الفريق أنّ الحظيرة الألمانيّة ستتوصّل إلى أجوبة لمشاكلها.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ وجهات الإعدادات مهمّة للغاية، وشاهدنا أنّ سائقَينا كانا سعيدين أكثر بالسيارة اليوم بالمقارنة مع الأمس، كان كالفرق بين الليل والنهار وفق كلمات لويس".

وأضاف: "لكنّنا نتحدّث عن بضعة أعشار، وربّما أكثر قليلًا، ستكون المسافات الطويلة مثيرة للاهتمام غدًا".

وأردف: "لكن هناك مشكلة في سيارتنا، أو بعض المشاكل التي لم نتكشفها بعد. ونحتاج لمواصلة تحليل تلك البيانات. ومثلما قلت سابقًا فهذا علمٌ وليس شعوذة".

ويعتقد وولف أنّه في ظلّ الضبابيّة الحاليّة حول مشاكل سيارة "دبليو13"، فلا فائدة من محاولة جلب تحديثات، كون هناك مجازفة بزيادة ضبابيّة الوضع أكثر حينها.

وقال حيال ذلك: "لا شيء فعلناه نهاية هذا الأسبوع استخرج المزيد من الإمكانيّات الانسيابيّة أو قلّص الارتدادات، لا نزال في ذات الموقع".

وأكمل: "لهذا السبب ليس من المنطقي جلب التحديثات، لأنّك تُربح نفسك أكثر. ربّما الحقيقة أنّ زيادة الارتكازيّة أكثر ستزيد من سوء الارتدداات. لا نزال نتعلّم".

وفي حين أنّ مرسيدس ليست الوحيدة التي تُعاني من الارتدادات، إذ أنّ فيراري أصلا تُعاني منها بشدّة نهاية هذا الأسبوع، قال وولف أنذ فريقه يُعاني من عواقب أكبر نتيجة لذلك.