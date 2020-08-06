مرسيدس تضيف تذكارًا على سيارتها للراحل ستيرلينغ موس خلال سباق سيلفرستون الثاني
المشاركات
التعليقات
06-08-2020
كشفت مرسيدس عن أنّها ستتسابق بكسوة تحمل رمزًا للإشادة بتاريخ الراحل ستيريليغ موسم خلال جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد نهاية الأسبوع الجاري.
توفّي موس في أبريل الماضي عن عمر 90 عامًا وهو ما أطلق سلسلة من الإشادات بتاريخه المظفّر على إثر وفاته.
وكان البريطاني قد حلّ وصيفًا في بطولة العالم للفورمولا واحد موسم 1955 مع مرسيدس، قبل أن يُكرّر تلك النتيجة في ثلاث مناسبات أخرى.
وكان موس قد تسابق بشعار حدوة حصان على سيارته طوال مسيرته في الفورمولا واحد.
وأعلنت مرسيدس عشيّة انطلاق عطلة نهاية الأسبوع أنّ شعار الحدوة سيكون حاضرًا على سيارتيها في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد.
المقال السابق
بيريز قد يشارك في سباق سيلفرستون الثاني بعد أن أكمل فترة الحجر الصحيّ
المقال التالي
هلكنبرغ "يخوض محادثات" لعودة كاملة إلى الفورمولا واحد في 2021
تحميل التعليقات
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
الأكثر شعبية اليوم
أحدث الأخبار
مرسيدس تضيف تذكارًا على سيارتها للراحل ستيرلينغ موس خلال سباق سيلفرستون الثاني
المشاركات
التعليقات
الأكثر شعبية
عرض الشرائح