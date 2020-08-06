مرسيدس تضيف تذكارًا على سيارتها للراحل ستيرلينغ موس خلال سباق سيلفرستون الثاني

توفّي موس في أبريل الماضي عن عمر 90 عامًا وهو ما أطلق سلسلة من الإشادات بتاريخه المظفّر على إثر وفاته.

وكان البريطاني قد حلّ وصيفًا في بطولة العالم للفورمولا واحد موسم 1955 مع مرسيدس، قبل أن يُكرّر تلك النتيجة في ثلاث مناسبات أخرى.

وكان موس قد تسابق بشعار حدوة حصان على سيارته طوال مسيرته في الفورمولا واحد.

وأعلنت مرسيدس عشيّة انطلاق عطلة نهاية الأسبوع أنّ شعار الحدوة سيكون حاضرًا على سيارتيها في سباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد.