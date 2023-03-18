مرسيدس تضع خطة عمل بعد اجتماع معمّق في المصنع

بعد بداية مخيبة في سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2023 الجاري، بدا أن السهام الفضية لم تحقق التقدم المنشود على الإطلاق، بل اضطرت لمواجهة الواقع وإعادة التفكير في مخططاتها.

ويبدو أن كبار المدراء مع السائقين والمهندسين وطاقم العمل، قد عقدوا اجتماعاً معمقاً بعد سباق البحرين لدراسة المسألة من جميع جوانبها بهدف الخروج بحلّ عملي.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى، كشف راسل أن الفريق وبعد تقييم "صادق" للوضع، خرج بخطة عمل من عدة خطوات على المدى القصير، المتوسط والطويل.

فقال: "اجتمعنا معاً وخضنا نقاشاً منفتحاً وصادقاً. تمت الإجابة على جميع الأسئلة وكيف وجدنا أنفسنا في مثل هذا الوضع".

وأكمل: "ما الذي سنقوم به على المدى القصير والمتوسط، بهدف الخروج من المشكلة؟ ما هو المسار الذي سنتبعه؟".

وأردف: "هذه التغييرات دخلت حيز التنفيذ بالفعل، ونحن نسير على مسار نعتقد أنه سيُعيدنا إلى منافسات المقدمة".

وبينما لم يدخل راسل في التفاصيل، لكنه أشار إلى وجود اتجاه لتعديل كبير في المبدأ التصميمي للسيارة، بدلاً من التركيز على تحسين التصميم الحالي.

فقال: "نعلم أن تغيير المبدأ التصميمي لا يأتي دون مخاطر. لكنني أعتقد أننا نمتلك ما يكفي من البيانات والخبرة للقول بأننا لم نكن على الطريق الصحيح ولسنا على الطريق الصحيح حالياً. نحتاج لتغيير المسار بأسرع ما يمكن".

واستكمل: "تم اتخاذ تلك القرارات بالفعل. بدأنا العمل عليها. ما هي سرعة التغيير المنتظر؟ ذلك سؤال آخر".

واختتم البريطاني اليافع بالقول أن تصميم مرسيدس لموسم 2023 كان محافظاً أكثر من اللازم عبر التركيز على الخفض من الارتدادات والقفزات بشكل كبير ما أدى بالنهاية إلى التأثير على الأداء.

بينما أشار إلى أن الأداء الجيد في البرازيل ربما كان السبب وراء اعتقاد الفريق بإمكانية الاعتماد على تصميم جانب السيارة المختلف "الجانب 0".