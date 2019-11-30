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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس تضطر لاستعمال محرك آخر جديد لسيارة بوتاس

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مرسيدس تضطر لاستعمال محرك آخر جديد لسيارة بوتاس
30-11-2019

سيضطر فالتيري بوتاس سائق مرسيدس لاستعمال محرك جديد آخر لجائزة أبوظبي الكبرى الختامية من موسم 2019 في الفورمولا واحد، وذلك بعد مشكلة تمّ اكتشافها في وحدة الطاقة التي كان يستعملها خلال تجارب يوم الجمعة.

كان الفنلندي يتجه للانطلاق من آخر الترتيب على حلبة ياس مارينا وذلك بعد أن اضطر فريقه مرسيدس لوضع محرك رابع له هذا الموسم على ضوء المشكلة التي عانى منها خلال جائزة البرازيل الكبرى.

لكن المشاكل أصابت المحرك الرابع هذا خلال تجارب يوم الجمعة عندما اكتشفت مرسيدس مشكلة غير قابلة للإصلاح.

وتم اتخاذ القرار من قبل مرسيدس يوم الجمعة باستبدال محرك بوتاس بآخر جديد تماماً بهدف تفادي مخاطرة تعرضه لمشاكل في الموثوقية خلال السباق.

وأكدت مرسيدس أن المكونات الجديدة لوحدة الطاقة قد تمت إزالتها وبالتالي لن يتم تطبيق أية عقوبات إضافية على الفنلندي.

 

لكن بوتاس يأمل بأن يمنحه المحرك الجديد أفضلية بالرغم من انطلاقه من الخلف، كما سيسمح له بالمنافسة على قطب الانطلاق الأول.

فقال: "أود المنافسة على قطب الانطلاق الأول بالرغم من أنني لن أحتفظ به. ذلك سيكون ممتعاً مع محرك جديد كذلك. لكن بالتأكيد فإن التركيز الأساسي على وتيرة السباق".

واختتم: "سنرى كيف ستسير الأمور مع إعدادات السيارة، أو إن كان بالإمكان القيام بأمر ما لوضع الأولوية لوتيرة السباق".

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