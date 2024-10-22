مرسيدس تُصرّ على عدم وجود مشكلة في تحديثات أوستن وتضع خطّة للمكسيك

نفت مرسيدس أن تكون هناك مشكلة "جذريّة" في حزمتها التي جلبتها لجولة أوستن، وتُخطّط للإبقاء عليها لجائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

قدّم الصانع الألماني مجموعة من التغييرات الواسعة على مكوّنات سيارته "دبليو15" ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، لكنّه عانى من عطلة نهاية أسبوع صعبة واجه فيها جورج راسل ولويس هاميلتون متاعب مع خصائص السيارة.

ومع معاناة كلٍ منهما لانزلاقات متطابقة في المنعطف الـ 19 والثالث، حيث تعرّض راسل لحادث في التصفيات بينما خرج هاميلتون من السباق، فقد كانت هناك إشارات على أنّ تطويرات السيارة قد تكون تسبّبت في ضعف ثبات انسيابي.

وقال هاميلتون أنّ التحديثات قد تكون السبب وراء الحوادث، إذ قال أنّ الفريق يحتاج لمراجعة إن كان سيُواصل الالتزام بالتحديثات في جولة المكسيك.

لكن بحديثه حول عطلة نهاية الأسبوع، قال توتو وولف مدير الفريق أنّ المشاكل التي واجهتها السهام الفضيّة غير متّصلة بالتحديثات، بل تمحورت حول ارتفاع السيارة على حلبة مليئة بالمطبّات.

وقال النمساوي: "لا أعتقد بأنّ لدينا مشكلة متجذّرة في التحديثات. أعتقد بأنّ ما حدث يعود إلى التفاعل بين الأداء الانسيابيّ والميكانيكي".

وأضاف: "لذا سنُواصل استخدام التحديثات. ليس بالمنطقي أن لا نفعل ذلك، لأنّ هناك الكثير من المكاسب الزمنيّة التي ستضحي بها إن فعلت ذلك".

وأكمل: "لكن على الجانب الآخر فإنّك تحتاج لأن تكون منفتحًا للغاية. اختبر جورج تحديثات يوليو في السباق لأنّه لم تكن لدينا أرضيّة أخرى جديدة، وبدا تنافسيًا".

وفي حين تُخطّط مرسيدس للإبقاء على تحديثاتها فإنّ القطع البديلة قليلة بعد حادث راسل في التصفيات.

ومع توافر أرضيّة جديدة واحدة غ ير متضرّرة، يتّجه الفريق لاقتسام حزمتيه في المكسيك.

وقال وولف في هذا الصدد: "من الواضح أنّنا نفتقد لأرضيّة، سيتمّ شحن الأرضيّة المتضرّرة إلى المملكة المتّحدة لتصليحها ومن ثمّ جلبها في البرازيل. لذا سنستخدم الخصائص البديلة".