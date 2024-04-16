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الشرق الأوسط
فورمولا 1

مرسيدس تصبح أول فريق فورمولا واحد تتخطّى عوائده حاجز الـ 500 مليون جنيه استرليني

أصبحت مرسيدس أول فريق فورمولا واحد تتخطى عوائده 500 مليون جنيه استرليني، وذلك وفقًا لأحدث الحسابات المنشورة.

لويس هاميلتون، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

كشفت شركة مرسيدس-بينز غران بري المحدودة التي تدير فريق الفورمولا واحد بأن عوائد موسم 2023 بلغت 546.5 مليون جنيه استرليني، والتي تغطي العام الذي انتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويمثّل ذلك الرقم زيادة بمقدار 71.9 مليون جنيه استرليني عن عوائد موسم 2022 التي بلغت 474.6 مليونًا.

وبالمقارنة، فإن ريد بُل تكنولوجي، الشركة وراء فريق ريد بُل في الفورمولا واحد، قد حققت عوائد قدّرت بـ 385.6 مليون جنيه استرليني في 2022.

مع ذلك، وبالرُغم من الزيادة في العوائد لدى مرسيدس، فإن الفريق المتمركز في براكلي قد أورد تراجعًا بسيطًا في الأرباح الخالصة - من 89.7 مليون جنيه استرليني في 2022 إلى 83.8 مليونًا.

وقد أتى ذلك نتيجة مجموعة من العوامل التي تضمّنت زيادة النفقات والمدفوعات الأعلى للضرائب في العالم المالي 2023.

كما ارتفعت تكاليف قطع تطوير سيارة السباق - التي تواصل استخدامها إلى الموسم التالي - من 41 مليونًا في 2022 إلى 52.2 مليونًا العام الماضي.

حيث تضمّنت تلك الزيادة جزئيًا الاستثمار الذي احتاجه الفريق لتغيير سيارته لموسم 2024، ما تطلّب هيكلًا جديدًا لهذا الموسم.

وتضّمن الرقم 52.2 كذلك العمل المبكر الذي قام به الفريق في إنتاج علبة التروس وأجزاء نظام التعليق لموسم 2023 والتي تم تزويدها لفريق ويليامز هذا العام، والتي تم إكمالها قبل عناصر 2024 التي تستخدمها أستون مارتن.

هذا وأوردت مرسيدس زيادة كبيرة في متوسط مستويات التوظيف، والتي ارتفعت بمقدار 175 لتصل إلى 1289 العام الماضي، مقارنة بـ 1114 في 2022.

وقد نتج عن ذلك زيادة في مدفوعات الرواتب بمقدار 29.6 مليون جنيه استرليني، والتي تسببت بها جزئيًا المكافآت المالية التي تم منحها للعاملين بالفريق على إثر إنهائه ثانيًا في بطولة الصانعين مقارنة بالمركز الثالث في العام السابق.

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