مرسيدس تصبح أول فريق فورمولا واحد تتخطّى عوائده حاجز الـ 500 مليون جنيه استرليني
أصبحت مرسيدس أول فريق فورمولا واحد تتخطى عوائده 500 مليون جنيه استرليني، وذلك وفقًا لأحدث الحسابات المنشورة.
ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
كشفت شركة مرسيدس-بينز غران بري المحدودة التي تدير فريق الفورمولا واحد بأن عوائد موسم 2023 بلغت 546.5 مليون جنيه استرليني، والتي تغطي العام الذي انتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويمثّل ذلك الرقم زيادة بمقدار 71.9 مليون جنيه استرليني عن عوائد موسم 2022 التي بلغت 474.6 مليونًا.
وبالمقارنة، فإن ريد بُل تكنولوجي، الشركة وراء فريق ريد بُل في الفورمولا واحد، قد حققت عوائد قدّرت بـ 385.6 مليون جنيه استرليني في 2022.
مع ذلك، وبالرُغم من الزيادة في العوائد لدى مرسيدس، فإن الفريق المتمركز في براكلي قد أورد تراجعًا بسيطًا في الأرباح الخالصة - من 89.7 مليون جنيه استرليني في 2022 إلى 83.8 مليونًا.
وقد أتى ذلك نتيجة مجموعة من العوامل التي تضمّنت زيادة النفقات والمدفوعات الأعلى للضرائب في العالم المالي 2023.
كما ارتفعت تكاليف قطع تطوير سيارة السباق - التي تواصل استخدامها إلى الموسم التالي - من 41 مليونًا في 2022 إلى 52.2 مليونًا العام الماضي.
حيث تضمّنت تلك الزيادة جزئيًا الاستثمار الذي احتاجه الفريق لتغيير سيارته لموسم 2024، ما تطلّب هيكلًا جديدًا لهذا الموسم.
وتضّمن الرقم 52.2 كذلك العمل المبكر الذي قام به الفريق في إنتاج علبة التروس وأجزاء نظام التعليق لموسم 2023 والتي تم تزويدها لفريق ويليامز هذا العام، والتي تم إكمالها قبل عناصر 2024 التي تستخدمها أستون مارتن.
هذا وأوردت مرسيدس زيادة كبيرة في متوسط مستويات التوظيف، والتي ارتفعت بمقدار 175 لتصل إلى 1289 العام الماضي، مقارنة بـ 1114 في 2022.
وقد نتج عن ذلك زيادة في مدفوعات الرواتب بمقدار 29.6 مليون جنيه استرليني، والتي تسببت بها جزئيًا المكافآت المالية التي تم منحها للعاملين بالفريق على إثر إنهائه ثانيًا في بطولة الصانعين مقارنة بالمركز الثالث في العام السابق.
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
مواعيد جائزة الصين الكبرى 2024
مرسيدس تشرح محاولة إنجاح استراتيجية التوقف الواحد في سباق اليابان للفورمولا واحد
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
هاميلتون "بحاجة" للكلام مع وولف تحضيراً للانتقال إلى فيراري
هورنر تعلّم "ألا يستمع" لتعليقات وولف حول لقب الفورمولا واحد
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
هاميلتون "بحاجة" للكلام مع وولف تحضيراً للانتقال إلى فيراري
مواعيد جائزة الصين الكبرى 2024
تحليل: ما الذي يجري مع خطط أنظمة الانسيابيّة النشطة لموسم 2026؟
عرض مجموعة ساعات مايكل شوماخر بمزاد علني بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments