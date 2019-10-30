مرسيدس تشيد بعمل دودلي "المذهل" لتعويض مهندس هاميلتون

تغيّب بونينغتون عن جولة المكسيك وسيتغيّب أيضاً عن سباق نهاية هذا الأسبوع في أوستن في ظلّ تعافيه من عمليّة طبيّة.

وفي ظلّ غياب رفيق دربه الذي فاز معه بألقابه الأربعة مع مرسيدس، تولّى دودلي مهام مهندس سباق هاميلتون، بينما تسلّم دوم رافشتال مهام دودلي السابقة كمهندس للأداء.

واتّخذ الفريق قرار إجراء وقفة صيانة هاميلتون في موعدٍ مبكّرٍ من سباق المكسيك ونقله إلى إطارات "هارد" ليتّجه البريطاني لتحقيق الفوز.

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وقال هاميلتون: "بالنظر إلى التجهّز للجولة، ومعرفة غياب بونو، فبوسعك اعتبار ذلك نقطة ضعف في هذه البطولة المحتدمة".

وأضاف: "لكنّني تجاوزت أنا وبونو ذلك، قام بعملٍ مذهل مثلما فعل ماركوس ودوم اللذين تقدّما إلى أدوارٍ جديدة".

وأكمل: "لم يسبق لي العمل عن قرب مع دوم، بينما تعيّن على ماركوس تعويض مهمّة هائلة".

وأردف: "ليس من السهل العمل إلى جوار بطلٍ للعالم في هذه الرياضة متطلّبٍ جدًا بشكلٍ عام".

وواصل شرحه بالقول: "سبق لي التعامل مع ماركوس كيدي اليمنى الثانية وهو يعلم كيفيّة عمل الأمور وهو شخصٌ مرتاحٌ جدًا بشكلٍ عام. فوق ذلك كان بونو على اللاسلكي دائمًا، كنّا نتراسل طوال عطلة نهاية الأسبوع وأردت جعله فخورًا نهاية هذا الأسبوع".

ثمّ تابع: "كرّس كلّ حياته لي طوال هذه السنوات السبع، أنا متأكّدٌ من أنّه سعيدٌ بالسباق".

من جانبه قال وولف أنّ الأداء يُثبت "عمق قوّة" طاقم مرسيدس، إذ عندما سُئل عن أداء دودلي، أجاب: "عملٌ مذهل، ليس سهلًا".

وأضاف: "كذلك بالنسبة لإدارة هاميلتون في السباق. يُظهر ذلك أنّ لدينا قوّة، قوّة عميقة في الفريق".

وأردف: "ابتعد بونو لسباقٍ وسلّم المشعل لماركوس ودوم اللذين قاما بعملٍ رائع".