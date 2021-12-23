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مرسيدس تُشغّل سيارتها لموسم 2022 للمرّة الأولى

أصبحت مرسيدس فريق الفورمولا واحد الأوّل الذي يُؤكّد تشغيل سيارته لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

مرسيدس تُشغّل سيارتها لموسم 2022 للمرّة الأولى

بعد أقلّ من أسبوعين من الجولة الختاميّة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، نشرت الماكينات الألمانيّة مقطع فيديو قصير اليوم الخميس يكشف عن التشغيل الأوّل لسيارة "دبليو13" الجديدة.

وأظهر الفيديو تجمّع الطاقم في المصنع لمتابعة الحدث، حيث تمّ إطلاع توتو وولف مدير الفريق على جميع التطوّرات من خلال مقطع بثٍ حي على هاتفه.

ولم تُقدّم الصور أيّة ملامح لتصميم سيارة مرسيدس الجديدة التي سيتسابق بها لويس هاميلتون وجورج راسل في 2022.

ويُظهر التشغيل المبكّر للسيارة الجديدة مدى تقدّم الفريق، وذلك في الوقت الذي يتّجه فيه الجميع للانتظار حتّى فبراير المقبل لإطلاق سياراتهم الجديد الكاملة.

ومع دخول حزمة القوانين الجديدة بالكامل حيّز التطبيق، فإنّ منحى تطوير السيارات ذات المؤثّرات الأرضيّة الجديد يعني رغبة الفرق الانتظار حتّى آخر مرحلة ممكنة قبل الالتزام بالتصاميم النهائيّة.

وفي ظلّ وعي الفرق كذلك برغبة غريماتها في معرفة كلّ شيء ممكن من تصاميم الأخرى، فلا توجد رغبة للكشف عن أيّة تفاصيل مبكّرة لتفادي السماح للفرق المنافسة بنسخها.

ومن المنتظر أن تُقام التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة في إسبانيا بين 23 و25 فبراير، حيث من المتوقّع أن تكشف أغلب الفرق عن سياراتها في الأسابيع القليلة التي تسبقها.

 
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تغييرات المقود التي جهزتها مرسيدس من أجل راسل

تغييرات المقود التي جهزتها مرسيدس من أجل راسل
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