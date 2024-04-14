جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

مرسيدس تشرح محاولة إنجاح استراتيجية التوقف الواحد في سباق اليابان للفورمولا واحد

شرحت مرسيدس السبب وراء محاولتها إنجاح استراتيجية التوقف مرة واحدة بإطارات هارد للسائقين لويس هاميلتون وجورج راسل في جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد.

لويس هاميلتون، مرسيدس

ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

احتل راسل وهاميلتون المركزين السابع والتاسع على التوالي، بعكس موقعيهما في التصفيات، بعد حصة تصفيات سيئة وقسم أول صعب على الإطارات القاسية منعتهما من المنافسة بشكل أفضل.

وعند إعادة الانطلاق بعد العلم الأحمر في اللفة الأولى، قررت مرسيدس وضع كل من سائقيها على إطارات هارد جديدة لمحاولة إنجاح استراتيجية توقف واحدة جريئة على حلبة سوزوكا الصعبة.

لكن سوء الوتيرة، خاصة خلال القسم الثاني، أكد أنها سرعان ما تعثرت في تنفيذ هذه الخطة لتحولها إلى استراتيجية ثنائية التوقف، حيث انتقل هاميلتون وراسل إلى إطارات ميديوم في الثلث الأخير من السباق بعدما كانا غير قادرين على التقدم.

وضمن التفسير السبب وراء اختيار التوقف مرة واحدة - الاستراتيجية التي لم تُنفذ بنجاح إلا من قبل سائق فيراري شارل لوكلير - أوضحت مرسيس أنه حاولت تطبيق استراتيجية مختلفة عن السيارات في الأمام.

حيث قال آندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيس: "اعتقدنا أنها ستكون طريقة لنكون مختلفين قليلاً. الفرق العشرة الأوائل التي استعملتهم إطارات هارد كانت نحن ومكلارين". 

وأضاف: "كانت لدى ريد بُل وفيراري إطارات متوسطة، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك ما يكفي من المعلومات للمقارنة بين هارد وميديوم".

واسترسل: "بالتأكيد، إكمال التوقف مرة واحدة مع مجموعتين من إطارات هارد سيكون أسهل من ميديوم وهارد، وبسبب العلم الأحمر قمنا بالفعل باللفة المطلوبة على مجموعة مختلفة أولاً مع ميديوم".

وتابع: "بالمقابل، لم يكن هناك حقاً أي تهديد من الفرق الأخرى خلفنا".

اقرأ أيضاً:

لكن بينما نجح لوكلير في استراتيجية التوقف مرة واحدة ليتقدم من المركز الثامن إلى الرابع، لكن كلاً من راسل وهاميلتون واجها صعوبات في التأدية أثناء فترة هارد الأولى، حيث تعقدت مشاكل هاميلتون بسبب تعرض سيارته لبعض الضرر ما أثر على توازنها.

حيث أوضح شوفلين: "المشكلة كانت في نهاية فترتنا على إطارات هارد. كنا نتراجع. فقدنا الكثير من الوقت ولكننا في الأساس لم نكن سريعين بما يكفي ونحن فقط نحاول فهم ذلك الآن".

وما زالت مرسيدس تبحث عن إجابات لما حدث في فترتها الأولى، حيث أن فترتها الثانية على هارد والأخيرة على ميديوم كانتا أكثر تنافسية وأكثر توافقاً مع ما كانت تقوم به فيراري ومكلارين.

"لا أعتقد أننا حصلنا على فهم كامل لهذه المشكلة الآن"، أضاف شوفلين.

وأكمل: "هذه إحدى المهمات التي سنقوم بها خلال الأيام القليلة القادمة عبر محاولة فهم ما حدث بالضبط، ولماذا كنا نتراجع بشكل أكبر بكثير من على سبيل المثال لوكلير، الذي قدم فترة أولى جيدة جداً كانت أطول بكثير".

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق هورنر تعلّم "ألا يستمع" لتعليقات وولف حول لقب الفورمولا واحد

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
جورج راسل
More from
جورج راسل
مرسيدس لن "تتخلى قط" عن تطوير سيارتها الحالية من أجل أفضلية لحقبة 2026

مرسيدس لن "تتخلى قط" عن تطوير سيارتها الحالية من أجل أفضلية لحقبة 2026

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
مرسيدس لن "تتخلى قط" عن تطوير سيارتها الحالية من أجل أفضلية لحقبة 2026
بياستري: ألونسو استعمل "تكتيكاً جيداً للغاية" مع "دي آر أس" لإبقائنا خلفه في اليابان

بياستري: ألونسو استعمل "تكتيكاً جيداً للغاية" مع "دي آر أس" لإبقائنا خلفه في اليابان

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
بياستري: ألونسو استعمل "تكتيكاً جيداً للغاية" مع "دي آر أس" لإبقائنا خلفه في اليابان
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مرسيدس
More from
مرسيدس
هورنر تعلّم "ألا يستمع" لتعليقات وولف حول لقب الفورمولا واحد

هورنر تعلّم "ألا يستمع" لتعليقات وولف حول لقب الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
هورنر تعلّم "ألا يستمع" لتعليقات وولف حول لقب الفورمولا واحد
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة اليابان الكبرى 2024

تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة اليابان الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة اليابان الكبرى 2024
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

موتو جي بي: فينياليس يُعوّض كارثة الانطلاقة ويكتسح أوستن

موتو جي بي: فينياليس يُعوّض كارثة الانطلاقة ويكتسح أوستن

MGP موتو جي بي
جولة الأمريكيتين
موتو جي بي: فينياليس يُعوّض كارثة الانطلاقة ويكتسح أوستن
فيرلاين: الوثوق في استراتيجيّة بورشه كان القرار "الصحيح" للفوز في ميزانو

فيرلاين: الوثوق في استراتيجيّة بورشه كان القرار "الصحيح" للفوز في ميزانو

FE فورمولا إي
جائزة ميزانو الثانية
فيرلاين: الوثوق في استراتيجيّة بورشه كان القرار "الصحيح" للفوز في ميزانو
فورمولا إي: فيرلاين يفوز بسباق ميزانو الثاني مستفيدًا من مشكلة رولاند في اللفة الأخيرة

فورمولا إي: فيرلاين يفوز بسباق ميزانو الثاني مستفيدًا من مشكلة رولاند في اللفة الأخيرة

FE فورمولا إي
جائزة ميزانو الثانية
فورمولا إي: فيرلاين يفوز بسباق ميزانو الثاني مستفيدًا من مشكلة رولاند في اللفة الأخيرة
فورمولا إي: هيوز يتفوق على فيرن نحو قطب الانطلاق الأول لسباق ميزانو الثاني

فورمولا إي: هيوز يتفوق على فيرن نحو قطب الانطلاق الأول لسباق ميزانو الثاني

FE فورمولا إي
جولة ميزانو
فورمولا إي: هيوز يتفوق على فيرن نحو قطب الانطلاق الأول لسباق ميزانو الثاني

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط