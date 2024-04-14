مرسيدس تشرح محاولة إنجاح استراتيجية التوقف الواحد في سباق اليابان للفورمولا واحد

احتل راسل وهاميلتون المركزين السابع والتاسع على التوالي، بعكس موقعيهما في التصفيات، بعد حصة تصفيات سيئة وقسم أول صعب على الإطارات القاسية منعتهما من المنافسة بشكل أفضل.

وعند إعادة الانطلاق بعد العلم الأحمر في اللفة الأولى، قررت مرسيدس وضع كل من سائقيها على إطارات هارد جديدة لمحاولة إنجاح استراتيجية توقف واحدة جريئة على حلبة سوزوكا الصعبة.

لكن سوء الوتيرة، خاصة خلال القسم الثاني، أكد أنها سرعان ما تعثرت في تنفيذ هذه الخطة لتحولها إلى استراتيجية ثنائية التوقف، حيث انتقل هاميلتون وراسل إلى إطارات ميديوم في الثلث الأخير من السباق بعدما كانا غير قادرين على التقدم.

وضمن التفسير السبب وراء اختيار التوقف مرة واحدة - الاستراتيجية التي لم تُنفذ بنجاح إلا من قبل سائق فيراري شارل لوكلير - أوضحت مرسيس أنه حاولت تطبيق استراتيجية مختلفة عن السيارات في الأمام.

حيث قال آندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيس: "اعتقدنا أنها ستكون طريقة لنكون مختلفين قليلاً. الفرق العشرة الأوائل التي استعملتهم إطارات هارد كانت نحن ومكلارين".

وأضاف: "كانت لدى ريد بُل وفيراري إطارات متوسطة، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك ما يكفي من المعلومات للمقارنة بين هارد وميديوم".

واسترسل: "بالتأكيد، إكمال التوقف مرة واحدة مع مجموعتين من إطارات هارد سيكون أسهل من ميديوم وهارد، وبسبب العلم الأحمر قمنا بالفعل باللفة المطلوبة على مجموعة مختلفة أولاً مع ميديوم".

وتابع: "بالمقابل، لم يكن هناك حقاً أي تهديد من الفرق الأخرى خلفنا".

لكن بينما نجح لوكلير في استراتيجية التوقف مرة واحدة ليتقدم من المركز الثامن إلى الرابع، لكن كلاً من راسل وهاميلتون واجها صعوبات في التأدية أثناء فترة هارد الأولى، حيث تعقدت مشاكل هاميلتون بسبب تعرض سيارته لبعض الضرر ما أثر على توازنها.

حيث أوضح شوفلين: "المشكلة كانت في نهاية فترتنا على إطارات هارد. كنا نتراجع. فقدنا الكثير من الوقت ولكننا في الأساس لم نكن سريعين بما يكفي ونحن فقط نحاول فهم ذلك الآن".

وما زالت مرسيدس تبحث عن إجابات لما حدث في فترتها الأولى، حيث أن فترتها الثانية على هارد والأخيرة على ميديوم كانتا أكثر تنافسية وأكثر توافقاً مع ما كانت تقوم به فيراري ومكلارين.

"لا أعتقد أننا حصلنا على فهم كامل لهذه المشكلة الآن"، أضاف شوفلين.

وأكمل: "هذه إحدى المهمات التي سنقوم بها خلال الأيام القليلة القادمة عبر محاولة فهم ما حدث بالضبط، ولماذا كنا نتراجع بشكل أكبر بكثير من على سبيل المثال لوكلير، الذي قدم فترة أولى جيدة جداً كانت أطول بكثير".