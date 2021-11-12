مرسيدس تشرح قرار تلقّي عقوبة هاميلتون في البرازيل

أكّدت مرسيدس مباشرة اليوم عقب انطلاق التجارب الحرة لجائزة البرازيل الكبرى أن هاميلتون سيتراجع 5 مراكز على شبكة انطلاق سباق الأحد إثر حصوله على المحرك الخامس له هذا الموسم.

ويأتي ذلك كضربة لحظوظ هاميلتون الذي تراجع إلى حدود 19 نقطة خلف غريمه على اللقب ماكس فيرشتابن في صدارة الترتيب بعد فوز الهولندي في المكسيك نهاية الأسبوع الماضي.

وعانت مرسيدس مع موثوقية المحرك في الأشهر الأخيرة، ما أجبر فالتيري بوتاس زميل هاميلتون وعدد من سائقي الفرق الزبونة على التعرض لعقوبات في السباقات الأخيرة.

وضمن معرض حديثه عقب التجارب الحرة الأولى اليوم الجمعة في إنترلاغوس، شرح وولف أن تراجع أداء المحرك قد دفع إلى ذلك التغيير.

فقال: "لدينا تراجع على أداء المحرك، والذي سيستمر حتى نهاية الموسم ويقلل من الطاقة".

وأضاف: "لم ندرك بعد سبب ذلك، لكننا نرى ذلك يحدث بشكل تدريجي".

كما أكّد وولف أن هاميلتون سيكون لديه محركان ليستخدمهما في السباقات الأربعة الأخيرة - "الجديد والحالي" - وذلك بعدما حصل على محرك جديد في تركيا قبل 3 سباقات.

حيث قال: "لقد رأينا على مدار الأعوام الماضية أنه عندما يتخطى المحرك حاجز الـ 1000 كلم، فإنّه يبدأ بفقد قدر معيّن من الطاقة".

وتابع: "محركنا يفقد أكثر من المتوسط على مدار الأعوام القليلة الماضية، وذلك يتزايد من نهاية أسبوع إلى أخرى. لذلك إذا ما أبقينا على المحرك، فلن نكون تنافسيين بالتأكيد في السعودية وأبوظبي".

جديرٌ بالذكر أن هاميلتون سيتراجع 5 مراكز من المكان الذي سيُنهي فيه سباق التصفيات القصير يوم غد السبت، والذي سيوفّر فرصة لتسجيل حتى 3 نقاط كجزء من الصيغة الجديدة لهذا العام.