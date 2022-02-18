مرسيدس تشرح قرار العودة إلى الكسوة الفضيّة لموسم 2022

تسابقت مرسيدس باللون الفضيّ تقليديًا على مرّ تاريخها، وهو ما أدّى إلى تسميتها بـ "السهام الفضيّة". لكنّ الفريق قرّر الانتقال إلى كسوة سوداء بالكامل في موسم 2020 المتأخّر كرسالة معادية للعنصريّة.

وأطلقت مرسيدس سيارتها الجديدة "دبليو13" لموسم 2022 اليوم الجمعة، حيث عادت إلى كسوة فضيّة بالتوازي مع الحفاظ على بعض المكوّنات السوداء.

وقال وولف مدير الفريق خلال حدث الإطلاق أنّ الألوان الرسميّة للفريق بالتقدّم إلى الأمام ستكون الفضيّ والأسود.

وقال حيال ذلك: "كانت الكسوة السوداء نيّة واضحة وإثباتًا لمهمّتنا لأن نكون متنوّعين أكثر".

وأضاف: "أصبح ذلك جزءًا من جوهرنا، لكنّ اللون الفضيّ يعكس السهام الفضيّة وجوهرنا الأصلي، ذلك تاريخنا. نضجنا كفريق وأصبحنا أكثر تنوّعًا واندماجًا، لذا سنعتمد على اللونين الفضي والأسود بالتقدّم إلى الأمام".

وأكمل: "زيادة التنوّع في فريقنا لا تتمحور حول الإيفاء بنسبة معيّنة، بل بالتعاقد مع الأفضل بصرف النظر عن خلفيّاتهم وجنسهم وعقيدتهم".

وأردف: "عملنا يُلهم من يفكّرون في العمل في قطاع الهندسة، والتكنولوجيا ورياضة المحرّكات. طاقة عمل متنوّعة تدفع الأداء".

وسيتمّ اختبار سيارة "دبليو13" على المسار للمرّة الأولى اليوم الجمعة على حلبة سيلفرستون ضمن يوم تصوير ترويجي قبل خوض التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة الأسبوع المقبل.