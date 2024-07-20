مرسيدس تشرح سبب "معاناة" هاميلتون مع سيارات التأثير الأرضي
كشف أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في فريق مرسيدس عن كيفية تأثّر أسلوب قيادة لويس هاميلتون بصيغة القوانين التقنيّة الحاليّة.
الشرر يتطاير من سيارة لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
قالت مرسيدس أنّ هاميلتون عانى للتأقلم مع هذا الجيل الحالي من سيارات الفورمولا 1 وأنّه كان "يعمل على كيفيّة القيادة".
وكان بطل العالم سبع مرّات قد أنهى جفاف انتصاراته الذي امتدّ لـ 945 يومًا عبر فوزه بجائزة بريطانيا الكبرى قبل أسبوعين، وهو ما دفع البعض للإشارة إلى أنّه أصبح الآن متحكّمًا في سيارات التأثيرات الأرضيّة، والتي عادت إلى الفورمولا 1 في 2022 كجزء من حقبة القوانين الجديدة.
وكانت مرسيدس قد عانت من مشاكل الارتدادات والأداء منذ بداية الحقبة الجديدة، وهو ما ترك هاميلتون غير مرتاحٍ وتفوّق عليه زميله جورج راسل في التصفيات.
لكنّ شوفلين مدير الهندسة على المسار يعتقد بأنّ الفريق وهاميلتون حقّقا تقدّمًا نوعيًا.
وقال شوفلين: دائمًا ما وضع جورج المعيار عاليًا في التصفيات. وحالما وصل إلى الفورمولا 1 فقد أثار الإعجاب. حتّى في ويليامز فقد قدّم حصص تصفيات مثيرة، لذا نعلم أنّه سريعٌ جدًا".
وأضاف: "لم يُخف هاميلتون حقيقة أنّ حصص السبت كنت قاسية. كان يُعاني مع هذا الجيل من السيارات، الذي لم يتناسب مع أسلوب قيادته".
وأكمل: "كان يعمل على كيفيّة قيادته. لكن كان علينا القيام بقدرٍ هائلٍ من العمل لمحاولة جعل السيارة أسرع، لم تكن سريعة بما فيه الكفاية بكلّ بساطة، لكنّ التحكّم في التوازن هو الذي يسمح للسائقين بالهجوم في اللفّة يوم السبت".
ثمّ تابع: "لذ حقّقنا تقدّمًا. تفوّق جورج على هاميلتون في التصفيات مؤخّرًا بفوارق ضئيلة. لذا كان من الرائع أن يعود لويس إلى المستوى وهو يضغط بقوّة. لكنّنا سنواصل العمل على ذلك وأنا متأكّدٌ من أنّنا سنرى المزيد من أقطب الانطلاق الأولى للويس كذلك".
وعند الإلحاح عليه بالسؤال حول جوانب معاناة هاميلتون، أجاب شوفلين: "يُعاني على مدار اللفّة الواحدة بشكلٍ خاص. أي أنّ وتيرة سباقه جيّدة".
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