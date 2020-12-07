مرسيدس تشرح سبب عطل اللاسلكي في سباق جائزة الصخير الكبرى

تصدر راسل أغلب فترات السباق، لكن كل شيء انقلب رأساً على عقب حين دخلت سيارة الأمان بعد حادثة جاك أيتكن وارتطامه بالحاجز في المنعطف الأخير.

واستدعت مرسيدس كلاً من سائقيها فالتيري بوتاس وراسل، للانتقال إلى إطارات "ميديوم"، لكن بسبب الفوضى في الرسائل إلى الفريق الذي يعمل ضمن المنصة، تم وضع المجموعة الخاطئة من الإطارات.

حيث كان الإطاران الأماميان على سيارة راسل، من ضمن مجموعة بوتاس، ما أجبر راسل بعد لفة على الدخول مجدداً إلى المنصة لوضع إطارات مناسبة.

وألقت مرسيدس باللوم على مشكلة في نظام الرسائل، وبالتحديد على الأولوية التي تظهر بها الرسائل من السائقين والمرآب.

حيث أوضح أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس أن الفوضى تلك حصلت بسبب محادثات مختلفة تمت إذاعتها عندما كان الفريق والسائقان يتكلمون في الوقت نفسه.

فقال: "لم يكن لدينا الوقت الكافي للحصول على فهم كامل وصحيح لما حصل تماماً، لكننا وجدنا علامة واضحة تدل على السبب".

وتابع: "تلك تتعلق بكيفية تحديد الأولويات في نظام الرسائل. على سبيل المثال، عندما كان رون (ميدوز المدير الرياضي) يتكلم مع فريق المرآب كي يستعدوا مع الإطارات للسائقَين، كان هناك عدد من الرسائل في نفس الوقت ضمن نظام رسائل اللاسلكي".

واستكمل: "النظام يولي الأهمية للرسائل القادمة من رون، لأن الأمر الأهم هو تواجد الإطارات، حالما يطلب السائق ذلك على سبيل المثال".

وتابع: "لكن يبدو وكأنه كانت هناك فترة قرر فيها النظام تعديل الأولوية، وفوّتنا بالتالي رسائل هامة حقاً".

واسترسل: "ذلك يعني أن نصف العاملين على تجهيز الإطارات لم تصلهم الرسالة. ويبدو وكأن نصفهم الآخر وصلته. لذا وعندما وصلت السيارتان، لم تكن جميع الإطارات جاهزة كما يجب".

من جهة أخرى، أوضح شوفلين أن نصف العاملين في وقفة الصيانة لم يكونوا على دراية بنوعية الإطارات التي يجب تركيبها، وذلك ما كان كافياً لإشعال فوضى كاملة مع خروج راسل أولاً على الإطارين الأماميين الخاطئين، ومن ثم تمت إعادة وضع إطارات بوتاس المستعملة مجدداً لأنه لم تكن هناك أية إطارات جديدة متواجدة.

"من الواضح أن الوضع بدا في فوضى كاملة إذ لم نكن ندري ماذا يجري! لكن المشكلة بأكملها تعود إلى خسارة رسائل أساسية هامة" قال شوفلين.

وأكمل: "كان هناك وقت قليل بين سيارة الأمان ودخول جورج إلى المنصة. وكان علينا الخوض في جميع الرسائل كيف كان النظام يعمل".

وتابع: "حالما فهمنا تماماً ما حصل، بات بوسعنا الآن البحث عن حلّ للسباق المقبل في أبوظبي".

وأضاف: "تلك المشكلة كانت لتحصل معنا في أي وقت خلال المواسم السابقة. وكان من الممكن أن نعاني منها في أول سباق لنا هذا الموسم كذلك".

واختتم: "لذا تلك مشكلة في النظام. وللأسف كان ذلك أسوأ حظ ممكن للسائقين، وضربة مؤلمة حقاً لجورج".