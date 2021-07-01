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مرسيدس تشرح سبب عدم تخليها عن تصميم جناحها الخلفي

قالت مرسيدس أنّ التخلّي عن تصميم جناح "باب الإسطبل" الخلفي لصالح حلٍ منخفض الجرّ مثل ريد بُل لتعزيز سرعتها على الخطوط المستقيمة لن يُعزّز فرصها في الفوز ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد.

مرسيدس تشرح سبب عدم تخليها عن تصميم جناحها الخلفي

شهد الصانع الألماني انتصار ريد بُل في السباقات الأربعة الأخيرة في الفورمولا واحد، وكانت سرعتها على الخطوط المستقيمة من بين أبرز أفضليّاتها.

وتعزّزت سيطرة ريد بُل من خلال اختيارها اعتماد حزمة منخفضة الارتكازيّة، وحل جناحٍ خلفي منخفض الجرّ على عكس مرسيدس التي تختار استخدام جناح خلفي أكبر.

وبحديثه بعد جائزة ستيريا الكبرى، أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ اختلاف خصائص الجناح الخلفي يلعب دورًا كبيرًا في خصائص السيارتَين.

وقال حيال ذلك: "لدى مرسيدس باب إسطبلٍ في القسم الخلفي لسيارتها لهذا السباق، بينما كان لنا جناحٌ خلفيٌ نحيف. لذا لا تحتاج لأن تكون عالم صواريخ لتحديد سبب ميلاننا للتمتّع بسرعة أعلى على الخطوط المستقيمة".

لكن في حين أنّ مرسيدس تملك أجنحة ذات جرٍ أقل، فإنّ الفريق أوضح أنّ السير في تلك الوجهة سيجعل السيارة أبطأ.

وقال جايمس فاولز المسؤول عن الاستراتيجيّة في الفريق أنّ السهام الفضيّة قامت بتحليل أفضل حلول الجناح التي يُمكنها استخدامها وشعرت بأنّ مستويات الارتكازيّة الحاليّة هي الأنسب.

وقال بخصوص ذلك: "بالطبع يُمكنك استخدام جناحٍ خلفي أصغر لتكون أسرع على الخطوط المستقيمة، لكنّك ستضحي بسرعته في المنعطفات، ولا يقتصر الأمر على ذلك".

وأضاف: "بل هناك تأثيرات على مستويات التآكل. جناحٌ خلفي أصغر يسمح لك بالتجاوز بسهولة أفضل قليلًا، لكن هناك توازنٌ يجب التوصّل إليه".

وتابع: "نستخدم أدوات المحاكاة من أجل تجربة جميع إعدادات الجناح الخلفي المتاحة لدينا والتوصّل إلى الخيرا الأمثل المناسب للحلبة التي نحن عليها".

وأكمل: "ما الذي علينا استخدامه بالنسبة للتجاوزات، والتصفيات والسباق في حالتنا فهو الجناح الخلفي الذي تُشاهدونه".

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

وأشار البعض إلى أنّ سبب قدرة ريد بُل على استخدام جناحٍ منخفض الجرّ يعود إلى توليدها لارتكازيّة أكبر من الأرضيّة والناشر بالمقارنة مع مرسيدس نتيجة تصميمها عالي زاوية الانحناء الأمامي.

ذلك يعني أنّ خفض حجم الجناح الخلفي لا يُكلّفها قدر ارتكازيّة كبير مثل مرسيدس التي تتّبع تصميم زاوية انحناء أمامي منخفضة.

واعترف فاولز أنّ الفوارق في زاوية الانحناء تجعل من الصعب تقييم مدى تأثير خيارات الجناح الخلفي على الجرّ.

وقال بخصوص ذلك: "جناح ريد بُل أصغر قليلًا من جناحنا، لكنّ ارتفاع القسم الخلفي من سيارتهم أعلى بكثير منا، لذا من الصعب مقارنة حجم الجرّ الذي تُولّده سيارتهم بالمقارنة مع سيارتنا".

وأكمل: "ما نعلمه هو أنّ سيارتنا تتماشى مع هذا الجناح الخلفي لتقديم أفضل أزمنة وذلك هو الأفضل للتصفيات والسباق".

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