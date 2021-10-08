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مرسيدس تشرح سبب عدم اعتماد وحدة طاقة جديدة بالكامل في سيارة هاميلتون

قالت مرسيدس أنها اختارت عدم استعمال وحدة طاقة كاملة جديدة في تركيا لسيارة لويس هاميلتون، لأن ذلك لن يقدم أية فوائد على صعيدي الأداء أو الموثوقية.

مرسيدس تشرح سبب عدم اعتماد وحدة طاقة جديدة بالكامل في سيارة هاميلتون

أعلنت مرسيدس أنها ستغير محرك الاحتراق الداخلي لسيارة هاميلتون بالتالي سيتراجع عشر مراكز على شبكة انطلاق سباق تركيا.

لكن الفريق اختار عدم تبديل وحدة الطاقة بالكامل، الأمر الذي كان سيرجع بطل العالم إلى آخر الترتيب.

حيث قال آندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس: "لقد أجرينا محاكاة لجميع السباقات حتى نهاية الموسم".

وأكمل: "هناك توازن بين المخاطرة والمكاسب، ومن الواضح أننا لا نريد الانسحاب من أحد السباقات، لذا لا بد من تلقي عقوبة".

وتابع: "من ثم هناك عامل الأداء، لأن وحدة الطاقة تخسر جزءاً من قوتها مع مرور الوقت".

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واسترسل: "عقوبة المراكز العشرة تمثل ذلك التوازن بين المخاطرة والمكسب، لأنها تبديل لمحرك الاحتراق الداخلي، لذا من الأفضل تلقي هذه العقوبة لقاء ذلك".

وبينما كان بوسع مرسيدس اختيار تبديل مكونات إضافية لوحدة الطاقة خاصة إن لم يحقق هاميلتون مركز انطلاق جيداً، لكن السهام الفضية لم تفكر بتبديل أكثر من محرك الاحتراق الداخلي.

"هناك الكثير من العمل الضروري عند تبديل مثل هذه المكونات، لذا نحن مسرورون من قرارنا" قال شوفلين.

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