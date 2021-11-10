مرسيدس تشرح خطة عامل السحب لهاميلتون بالتوجّه إلى المنعطف الأول لسباق المكسيك

بعد تأخّرها خلف ريد بُل في التجارب الحرة على حلبة هيرمانوس رودريغيز، عادت مرسيدس لتفاجئ الجميع وتحجز صف الانطلاق الأول في التصفيات مع تفوّق بوتاس أمام هاميلتون.

لكنّ فيرشتابن تمكن من التسلّل إلى الصدارة من المركز الثالث عبر كبحه متأخرًا وتقدّمه من الجهة الخارجية عند المنعطف الأول، ليكتسب أفضلية نجح بترجمتها إلى فوز مُهيمن ليعزّز صدارته للترتيب العام أمام هاميلتون ضمن معركة اللقب.

وقد أشار هاميلتون عقب السباق بأنّ بوتاس "ترك الباب مفتوحًا" أمام فيرشتابن ليتجاوز من الجهة الخارجية، بينما اعترف الهولندي بأن تجاوزه كان "على الحدود القُصوى".

وضمن حديثه خلال فيديو مراجعة السباق، شرح جايمس فاولز مدير الاستراتيجية لدى مرسيدس كيف أن أسرع توجّه إلى منعطف أول في الموسم على حلبة المكسيك جعل من المهم التخطيط لاستراتيجة الانطلاقة التي اتّبعها الفريق.

وقد انتوت مرسيدس أن يستغّل بوتاس مركز انطلاقته لمساعدة هاميلتون عبر منحه عامل السحب لحمايته من فيرشتابن خلفه.

"استراتيجة التوجّه إلى المنعطف الأول كانت مباشرة جدًا هنا" شرح فاولز.

وأضاف: "بالنسبة لفالتيري، وإذا ما قدم انطلاقة جيّدة، فكان سيمنح لويس عامل السحب بطول المقطع خلفه ليضمن أن يغطّي خطر فيرشتابن".

وتابع: "وعلى الانطلاقة وكما رأينا، فقد قدّم فالتيري انطلاقة أسوأ بعض الشيء من كل من هاميلتون وفيرشتابن - ليس بفارق كبير، حوالي 4 أمتار، لكن ذلك كان كافيًا كي لا يتمكن هاميلتون من التواجد في المكان المناسب خلفه".

وأكمل: "علاوة على ذلك، فقد كانت انطلاقة فيرشتابن جيّدة، ما كان يعني تواجده بجانبي فالتيري سريعًا جدًا. وقد نتج عن ذلك تواجد ثلاثتهم بجانب بعضهم البعض سريعًا ومبكرًا خلال التوجّه إلى المنعطف الأول".

وكان فيرشتابن إثر ذلك قادرًا على اتّخاذ خط التسابق المثالي بالتوجه إلى المنعطف الأول، لكن فاولز لا يشعر بأن خط تسابق فيرشتابن كان كافيًا لأن يؤدي إلى ذلك الفارق الكبير تحت الكبح.

فقال: "على الرُغم من الفوارق تحت الكبح كان ينبغي أن تكون بضعة أمتار، وليس على الأرجح الفارق الذي رأيناه. في النهاية كبح السائقون حيث توقّعوا، وإذا ما قرأتم تعليقات فيرشتابن عقب السباق، فقد كان واضحًا بأنه توجّه إلى هناك وهو يخمّن ويأمُل الأفضل، وقد نجح ذلك معه".