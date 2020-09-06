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مرسيدس تشرح "الأحداث الغريبة" التي أدّت إلى عقوبة هاميلتون

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مرسيدس تشرح "الأحداث الغريبة" التي أدّت إلى عقوبة هاميلتون
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شرحت مرسيدس الخطأ الذي "أفسد" سباق لويس هاميلتون ضمن جائزة إيطاليا الكبرى بعد تلقّيه لعقوبة التوقّف 10 ثوانٍ لدخوله خطّ الحظائر وهو مغلق.

تواجد هاميلتون على بُعد أكثر من 10 ثوانٍ عن بقيّة منافسيه في مونزا عندما دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة نتيجة توقّف سيارة كيفن ماغنوسن إلى جانب المسار قرب مدخل خطّ الحظائر.

ودفع ذلك إدارة السباق إلى إدخال سيارة الأمان وإغلاق مدخل خطّ الحظائر بعد ذلك بـ 11 ثانية، وهو ما حرم السائقين من الدخول لتغيير إطاراتهم كي يتمّ دفع سيارة ماغنوسن بعيدًا.

لكنّ هاميلتون دخل خطّ الحظائر ولم ينتبه للوح الإضاءة الذي أشار إلى أنّ خطّ الحظائر مغلق، وهو ما أدّى إلى إطلاق تحقيق.

وتلقّى هاميلتون عقوبة التوقّف 10 ثوانٍ في خطّ الحظائر وهو ما تركه على بُعد 29 ثانية عن الصدارة عندما طبّقها في نهاية اللفّة الأولى بعد استئناف السباق إثر العلم الأحمر.

وكان هاميلتون قادرًا على التعافي حتّى المركز السابع، وحقّق نقطة إضافيّة لقاء أسرع لفّة.

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الحظيرة الألمانيّة لم تكن قادرةً على رؤية العلامة التي تفيد بإغلاق خطّ الحظائر، ولم يكن هناك ضوء أحمر في المدخل.

وقال النمساوي: "كانت سلسلة غريبة من الأحداث التي كان بوسعنا ربّما التفطّن إليها قبل ذلك".

وأضاف: "القرارات التي تمّ اتّخاذها لم تكن معهودة، لكنّها كانت ضمن أطر القوانين بالتأكيد".

وأردف: "توقّفت سيارة هاس على الجانب الأيمن قرب مدخل خطّ الحظائر، وكان هناك علم أصفر واحد. وبعد 11 ثانية فقد استُدعيت سيارة الأمان".

وأكمل: "حالما دخلت سيارة الأمان فقد أغلقوا مدخل خطّ الحظائر، لكنّ اللون لم يكن أحمرًا، بل كانا خطّين أصفرين متقاطعين من الخارج. وحالما صرخ الاستراتيجيّون عبر اللاسلكي فإنّ هاميلتون كان يدخل خطّ الحظائر. كانت هناك حالة ارتباك".

ثمّ تابع: "لا يُمكننا رؤية العلامات، وهذه سلسلة أحداث أفسدت سباق لويس. لسنا سعداء، لكنّنا سنقبل بذلك".

وكشف هاميلتون بعد السباق أنّه فشل في رؤية الخطين الأصفرين المتقاطعين على العلامات، وتحمّل مسؤوليّة خطئه.

وقال: "لم أرَ الألواح بصدق، لذا أتحمّل المسؤوليّة. سأتعلّم من ذلك. تحقيق المركز السابع وأسرع لفّة يبقى جيّدًا بالنظر إلى أنّني لم أعتقد بأنّ ذلك ممكنٌ في ظلّ تواجدي على بُعد 26 ثانية عن آخر سيارة أمامي".

وأكمل: "لم يُحقّق ماكس فيرشتابن أيّ نقاطٍ اليوم، لذا ليست خسارة كبيرة".

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السلاسل فورمولا 1
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الحدث الفرعي السباق
الكاتب مروان الوافي

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