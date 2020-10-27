فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
30 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
44 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تشرح استراتيجيتها التي منحت هاميلتون الفوز في البرتغال

المشاركات
التعليقات
مرسيدس تشرح استراتيجيتها التي منحت هاميلتون الفوز في البرتغال

شرحت مرسيدس استراتيجيتها التي أدت إلى هيمنة سائقها لويس هاميلتون خلال سباق جائزة البرتغال الكبرى في بورتيماو، حيث سجل البريطاني بطل العالم ستّ مرات رقماً قياسياً كأكثر سائق يحقق الانتصارات في تاريخ الفورمولا واحد.

حقق هاميلتون فوزه رقم 92 بعد أن تعافى من انطلاقة متواضعة نتيجة التماسك المنخفض للحلبة، ليتجاوز زميله فالتيري بوتاس خلال القسم الأول من السباق، قبل أن يجتاز العلم المرقط بفارق 25 ثانية عن المركز الثاني.

وكشف هاميلتون بعد السباق أنه أولى اهتماماً خاصاً بإعدادات السباق في بورتيماو بعد معاناته طوال عطلة نهاية الأسبوع من انخفاض التماسك على المسار، خاصة وأن الظروف الجوية الباردة وهطول الأمطار الخفيف في بعض النواحي، صعّبا من الانطلاقة.

وشرح آندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس القرار الذي أدى إلى منح هاميلتون وبوتاس المزيد من الارتكازية بدءاً من يوم السبت.

كما كشف أن الاتجاه الذي سلكه هاميلتون مع الإعدادات ساعد في إدارته للإطارات ورفع حرارتها، ما كان عاملاً أساسياً في تفوقه على بوتاس. حيث تراجعت وتيرة الفنلنديّ مع نهاية القسم الأول للسباق، ما أدى لتأخره خلف زميله بتسع ثوانٍ قبيل وقفة الصيانة.

فقال شوفلين: "صباح السبت، قمنا بتجربة مستويَين مختلفين للجناح".

وأكمل: "الارتكازية الإضافية ساعدتنا خلال السباق، بغض النظر عن كمية الأمطار التي هطلت - أو كانت لتهطل".

وتابع: "لكن هاميلتون ركّز أكثر على كيفية موازنته للسيارة بحيث لا يستعمل الإطارات بشكل عنيف. التصفيات كانت تتمحور بالفعل حول التحمية والوصول بالإطارات إلى الحرارة المناسبة".

وأردف: "خلال السباق، الإطاران الأيسران يتأثران كثيراً، بينما ومع الوقت لا يعود الإطار الأمامي أو الخلفي يعمل بالشكل الأمثل كذلك، وتبدأ مشاكل التوازن".

واسترسل: "لويس جيد بالفطرة بإدارة الإطارات. ولديه إحساس جيد جداً ويعلم متى يضغط عليها. وهو قادر على الإبقاء على المطاط عليها لفترة طويلة".

اقرأ أيضاً:

وطلب بوتاس من فريقه وضع الإطارات اللينة خلال القسم الثاني للسباق، لكن مرسيدس رفضت ذلك، وتركته على استراتيجية مماثلة لزميله هاميلتون، لتمنحه الإطارات القاسية.

وبينما قال بوتاس لفريقه أنه يشعر بالاهتزازات ما يعني أنه بحاجة لدخول المنصة، قال هاميلتون بأنه يشعر أن الإطارات المتوسطة "ميديوم" بحال جيدة، وأنه قادر على البقاء أكثر قبل دخول منصة الصيانة.

وبعد إكمال توقفيهما، بدأ فارق الصدارة لهاميلتون بالتوسع، حيث لم ينجح بإيصال إطاراته إلى درجة الحرارة المثالية.

حيث قال شوفلين: "أعتقد أن الأمر الأساسي هنا هو حرارة الإطارات، لو حاولتَ توليد الحرارة، فإن التماسك يرتفع".

وأكمل: "الوضع مختلف هنا عن 90 بالمئة من الحلبات الأخرى، مع الظروف الجوية الباردة التي تصعّب من المهمة، وكذلك مع هطول الأمطار الخفيف".

وتابع: "كانت الدلائل تشير بوضوح إلى الإطارات القاسية. ونجح لويس في الحقيقة بجعلها تعمل بشكل جيد، وبشكل سريع للغاية. فالتيري تراجع بسبب السيارات المتأخرة، ما كان يعني أنه مضطر لمجاراة وتيرتهم (السائقون المتأخرون)، وليس وتيرة سيارتنا، وفي تلك اللحظة كان الفارق الحراري للإطارات يبلغ 10 درجات مئوية وذلك كان يكلفه ما يعادل الثانية في اللفة الواحدة".

واختتم: "لذا العامل الأساسي هنا هو الحرارة والفارق الحراري للإطارات".

اقرأ أيضاً:

ريسينغ بوينت تنتقد التأنيب الثنائي الذي تلقاه بيريز في البرتغال

المقال السابق

ريسينغ بوينت تنتقد التأنيب الثنائي الذي تلقاه بيريز في البرتغال

المقال التالي

منافسو هاميلتون يتوقعون أن يكسر حاجز المئة انتصار

منافسو هاميلتون يتوقعون أن يكسر حاجز المئة انتصار
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين لويس هاميلتون
قائمة الفرق مرسيدس

الأكثر شعبية اليوم

تحليل السباق: القرار المبكّر الذي منح هاميلتون الأفضليّة في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: القرار المبكّر الذي منح هاميلتون الأفضليّة في بورتيماو

منافسو هاميلتون يتوقعون أن يكسر حاجز المئة انتصار
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

منافسو هاميلتون يتوقعون أن يكسر حاجز المئة انتصار

مرسيدس تشرح استراتيجيتها التي منحت هاميلتون الفوز في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تشرح استراتيجيتها التي منحت هاميلتون الفوز في البرتغال

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تفنّد مزاعم اختلاف سيارتَي فيتيل ولوكلير

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فينياليس: من "المستحيل" تقليص الفارق مع مير مع دراجة ياماها الحالية

وولف يشرح القرار "المتين" وراء عدم تغيير استراتيجيّة بوتاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يشرح القرار "المتين" وراء عدم تغيير استراتيجيّة بوتاس

هورنر: ألبون سيُكمل موسم 2020 مع ريد بُل ريسينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: ألبون سيُكمل موسم 2020 مع ريد بُل ريسينغ

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة البرتغال الكبرى 2020

أحدث الأخبار

منافسو هاميلتون يتوقعون أن يكسر حاجز المئة انتصار
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

منافسو هاميلتون يتوقعون أن يكسر حاجز المئة انتصار

مرسيدس تشرح استراتيجيتها التي منحت هاميلتون الفوز في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تشرح استراتيجيتها التي منحت هاميلتون الفوز في البرتغال

ريسينغ بوينت تنتقد التأنيب الثنائي الذي تلقاه بيريز في البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت تنتقد التأنيب الثنائي الذي تلقاه بيريز في البرتغال

فيتيل يثق بأن فيراري تمنحه ذات السيارة مثل لوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يثق بأن فيراري تمنحه ذات السيارة مثل لوكلير

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تشرح استراتيجيتها التي منحت هاميلتون الفوز في البرتغال

2
فورمولا 1

تحليل السباق: القرار المبكّر الذي منح هاميلتون الأفضليّة في بورتيماو

3
موتو جي بي

تعافي ماركيز من الإصابة "يسير وفق المخطّط"

4
فورمولا 1

وولف يشرح القرار "المتين" وراء عدم تغيير استراتيجيّة بوتاس

5
فورمولا 1

هاميلتون يودّ لذكرى معادلة رقم شوماخر القياسي "أن تبقى عالقة في الذاكرة"

أحدث الأخبار

منافسو هاميلتون يتوقعون أن يكسر حاجز المئة انتصار
فورمولا 1

منافسو هاميلتون يتوقعون أن يكسر حاجز المئة انتصار

مرسيدس تشرح استراتيجيتها التي منحت هاميلتون الفوز في البرتغال
فورمولا 1

مرسيدس تشرح استراتيجيتها التي منحت هاميلتون الفوز في البرتغال

ريسينغ بوينت تنتقد التأنيب الثنائي الذي تلقاه بيريز في البرتغال
فورمولا 1

ريسينغ بوينت تنتقد التأنيب الثنائي الذي تلقاه بيريز في البرتغال

فيتيل يثق بأن فيراري تمنحه ذات السيارة مثل لوكلير
فورمولا 1

فيتيل يثق بأن فيراري تمنحه ذات السيارة مثل لوكلير

تحليل السباق: القرار المبكّر الذي منح هاميلتون الأفضليّة في بورتيماو
فورمولا 1

تحليل السباق: القرار المبكّر الذي منح هاميلتون الأفضليّة في بورتيماو

أحدث ملفات الفيديو

أكثر السائقين فوزاً بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد 07:49
فورمولا 1

أكثر السائقين فوزاً بالسباقات في تاريخ الفورمولا واحد

ترتيب انطلاقة سباق جائزة البرتغال الكبرى 01:01
فورمولا 1

ترتيب انطلاقة سباق جائزة البرتغال الكبرى

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان 02:39
فورمولا 1

فريق هاس يتخلى عن سائقيه ماغنوسن وغروجان

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد 02:53
فورمولا 1

أصغر السائقين الفائزين بسباقات الفورمولا واحد

جانح سيارة ريد بُل الأمامي  00:55
فورمولا 1

جانح سيارة ريد بُل الأمامي 

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.