مرسيدس تشرح استراتيجية التوقفين لـ جورج راسل في سباق إسبانيا على حلبة مادرينغ
توقيت سيارة الأمان الافتراضية أضرّ بسباق راسل في مدريد بشكل كبير، وربما كان من المفاجئ بالنسبة له أن يتوقف حينها؛ لكن مرسيدس أوضحت تفاصيل قرارها الاستراتيجي.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان
تكلم نائب مدير فريق مرسيدس برادلي لورد حول سبب توقف جورج راسل في منطقة الصيانة تحت سيارة الأمان الافتراضية، رغم أنه بدأ سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 على الإطارات القاسية.
كان راسل السائق الوحيد من فرق الصدارة الذي لم يلتزم باستراتيجية التوقف مرة واحدة على حلبة مادرينغ التي كان التجاوز عليها محدودًا للغاية، وهو ما يعود بدرجة كبيرة إلى توقيت تدخل سيارة الأمان الافتراضية.
قامت إدارة السباق بتحييد السباق في نهاية اللفة 14، ما صبّ في مصلحة السائقين الأربعة الأوائل، الذين بدؤوا على إطارات متوسطة أو لينة، باستثناء لاندو نوريس الذي كان قد تجاوز بالفعل مدخل منطقة الصيانة عندما تم الإعلان عن سيارة الأمان الافتراضية.
أما شارل لوكلير وراسل، من بين آخرين، فقد انطلقا بالسباق على التركيبة القاسية. وبقي لوكلير على الحلبة وتصدر السباق حتى توقفه في اللفة 45، بينما انتقل سائق مرسيدس إلى الإطارات المتوسطة تحت سيارة الأمان الافتراضية، ثم عاد إلى الإطارات القاسية في اللفة 28.
في المقابل، حقق زميل راسل في مرسيدس ومتصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي الفوز بعدما ساعد التوقيت المحظوظ لتحييد السباق في إبعاد نوريس، صاحب مركز الانطلاق الأول، عن طريقه.
وأوضح لورد بالتفصيل: "عملت سيارة الأمان الافتراضية بشكل مختلف تمامًا بالنسبة إلى جورج، فقد جاءت في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة إليه بالنظر إلى أنه بدأ السباق على الإطارات القاسية وكان يتطلع إلى الاستمرار لفترة طويلة والاستفادة من أي أحداث قد تقع في وقت لاحق من السباق".
"دخل السباق وهو يبدأ على الإطار القاسي من المركز السادس، مع خطة لتنفيذ توقف واحد. وعندما ظهرت سيارة الأمان الافتراضية، كان ثاني سيارة تستخدم الإطار القاسي خلف سيارة فيراري الخاصة بـ لوكلير. لذلك طلبنا من جورج التوقف في منطقة الصيانة واتباع استراتيجية عكس لوكلير".
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"لماذا؟ لأننا لو لم نفعل ذلك، لكان ببساطة قد اتبع لوكلير حتى نهاية السباق. كانت فرصة القيام بعملية التجاوز الاستراتيجي محدودة جدًا جدًا، وكانت فرصة التجاوز على الحلبة شبه معدومة بالنسبة إلى السيارات التي تستخدم إطارات متقاربة في عمرها".
"لذلك وضعنا جورج على الإطار المتوسط. كنا نعلم أن الإطار المتوسط لن يتمكن من إكمال 43 لفة حتى النهاية، لكن من خلال القيام بشيء مختلف، أتم جورج فترة من 20 لفة، ثم عدنا إلى الإطار القاسي، لأنك كنت تريد استخدام ذلك الإطار القاسي لأكبر قدر ممكن من السباق".
"بعد ذلك أطلق جورج أداءً مثيرًا للإعجاب حقًا. كان يسير بسرعة كافية لدرجة أنه أجبر لوكلير بالفعل على الدخول إلى منطقة الصيانة، على الأرجح في وقت أبكر مما كانت فيراري ترغب فيه، وهو ما منح كيمي هواءً نقيًا في المقدمة، لكن جورج كان يضغط أيضًا على لوكلير في اللفات الأخيرة، بينما كان الإطار اللين هشًا للغاية، وأنهى السباق في الواقع متأخرًا بفارق 0.7 ثانية فقط".
"بعد السباق كان جورج واقعيًا للغاية، وقال أنه لا يعتقد حقًا أن الأمر كان سيُحدث فارقًا مهما فعلنا، سواء أبقيناه على الحلبة أو أدخلناه إلى منطقة الصيانة، إذ كان من المرجح دائمًا أن ينهي السباق في المركز الخامس بالنظر إلى صعوبة التجاوز على حلبة مادرينغ".
وعلى الرغم من تسجيله أسرع لفة بفارق أربعة أعشار من الثانية، فإن نتيجة راسل المتواضعة كانت ضربة أخرى لآماله في بطولة العالم.
ويحتل البريطاني الآن المركز الثاني بفارق 81 نقطة خلف أنتونيللي، ويشعر علنًا بأن خوضه المنافسة على اللقب بات "غير مرجح بشكل استثنائي".
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