مرسيدس تشدد على "نيتها الواضحة" للبقاء في الفورمولا واحد تحت إدارة وولف

تمتلك مرسيدس حاملة لقب بطولة العالم عقداً للبقاء في الفورمولا واحد حتى نهاية 2020، لكنّ تقارير متعددة ظهرت في ألمانيا هذا الأسبوع أشارت إلى أن العملاق الألمانيّ كان ينوي خفض مستوى مشاركته المصنعية، وبيع موقعه الرسميّ ضمن البطولة إلى أستون مارتن.

وأشارت تلك التقارير كذلك إلى أن وولف قرر التنحي من منصبه كمدير فريق السباقات لدى مرسيدس بعد موسم 2020 وأخذ دور المدير غير التنفيذي، وهو الدور نفسه الذي كان نيكي لاودا يشغله.

لكن دايملر، الشركة الأم لمرسيدس، ردت على تلك التقارير، ونفت التكهنات، حيث شددت على نيتها البقاء في الفورمولا واحد تحت إدارة وولف.

حيث علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن وولف لم يقرر بعد الدور الذي يود أن يشغله في المستقبل. وقد تتضمن خياراته مواصلة العمل في منصبه الحالي، أو نيل دور أكبر وتسليم منصبه لشخص آخر، أو ربما بدء مرحلة انتقالية في مسيرته المهنية.

وبينما لم يتم إكمال التفاصيل بعد، لكن يبدو أن موقعه كمسؤول تنفيذي في فريق الفورمولا واحد لن يتغير.

حيث جاء في بيان أصدرته مرسيدس: "التكهنات حيال انسحاب محتمل من الفورمولا واحد تتواصل بشكل غير مسؤول ومن دون أساس".

وأكمل البيان: "اتخذت الرياضة الإجراءات الصحيحة للتعامل مع عواقب فيروس ’كورونا’، وضمان الاستقرار المالي، ونحن نرحب بتلك الخطوات".

وتابع البيان: "نيتنا واضحة بمواصلة المنافسة في الفورمولا واحد كفريق مرسيدس-بنز المصنعيّ خلال المواسم القادمة، مع شريكنا الإداري توتو وولف".

وينتهي عقد وولف الحالي مع مرسيدس نهاية 2020، وكانت هناك محادثات مع مجلس إدارة دايملر حيال عقد جديد. ومن غير المتوقع أن يتمّ إكمال ذلك قبل انتهاء جائحة "كوفيد-19" الحالية.

ويتمحور أحد الاحتمالات ببقائه ضمن مركزه الحاليّ ولكن مع جدول عمل أقل ازدحاماً، أي عن طريق عدم التواجد ضمن جميع السباقات.

وكان وولف قد تغيب عن أول سباق له منذ ستّ سنوات، وذلك حين لم يتواجد في سباق جائزة البرازيل الكبرى. حيث استلم مهامه جايمس أليسون المدير التقني.

وكشف وولف أنه ذلك كان بمثابة "تجربة" لرؤية كيفية التأقلم مع غيابه عن الفريق في حال قرر عدم حضور بعض السباقات في المستقبل.

وبعد أخبار الاستثمار الخاص الذي قام به وولف لدى أستون مارتن الشهر الماضي، شدد النمساوي على أنه ما زال ملتزماً بمشروع مرسيدس في الفورمولا واحد وأن "شيئاً لم يتغير على المدى القصير".

وكانت مرسيدس قد عادت إلى الفورمولا واحد كفريق مصنعيّ موسم 2010، حيث نجحت بتحقيق ستة ألقاب متتالية كرقم قياسي منذ موسم 2014.

يشار إلى أن المصنّع الألماني فريقي ريسينغ بوينت وويليامز بالمحركات، كما أن مكلارين ستتزود بمحركات مرسيدس بدءاً من موسم 2021 المقبل.