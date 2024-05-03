مرسيدس تسعى للحاق بمنافساتها عبر أرضيّتها المحدثة في ميامي

عانى الفريق لتقديم أداء ثابتٍ مع سيارته "دبليو14"، حيث واجه صعوبة في جعلها تعمل في مختلف أنواع المنعطفات والسرعات، حيث بدا أن نقاط ضعفها وحدودها تتغيّر من حلبة إلى أخرى.

ولا يزال الفريق يعمل على المزيد من التحديثات لجعل السيارة توفّر تحكمًا أفضل للويس هاميلتون وجورج راسل، لكنّه تمكّن من تسريع جلب الأرضيّة الجديدة التي كان من المفترض توفيرها في إيمولا.

وقال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في الفريق: "هذا تطويرٌ عام بالأساس. كنّا نخطّط لجلبه في إيمولا، حيث هناك بعض المراجعات في الجناح الخلفي والجنيّح السفلي".

وأضاف: "لكنّنا قمنا بعملٍ جيّد لتسريع جلب المكوّنين إلى هذه الجولة. لدينا مكوّنٌ على كلٍ من السيارتين، وهي خطوة معقولة".

وأردف: "تسابقنا بذات السيارة منذ بداية الموسم تقريبًا، لذا من الجيّد أن نتمكّن من بدء جلب التحديثات لتوفير بعض الأداء الإضافي".

وأكمل: "ستكون هناك بعض التحديثات الأخرى التي نسعى لجلبها إلى السيارات على مدار السباقات الأربعة أو الخمسة المقبلة لجعل التحكّم في السيارة ثابتًا أكثر، ويكون العمل معها أفضل. لكنّ ذلك سيحدث في السباقات المقبلة".

واختتم بالقول: "نحن متأخّرون على صعيد التطوير، وهذه واحدة من الجوانب التي نحتاج لتحسينها. لكن نسعى أيضًا لجعل السيارة واسعة المجال على مختلف أنواع الحلبات، وسيكون أهمّ تركيزنا منصبًا على ذلك".

وشملت تحديثات مرسيدس كذلك خصائص جناحٍ أماميّ جديدة لتوفير خيارات توازنٍ أفضل، إلى جانب ذراع جرّ أماميّة معدّلة وفتح تبريد بخصائص خاصة بحلبة ميامي.

لكن بالرغم من الافتقار لحصص التجارب الحرّة الكافية بالنظر إلى أنّ هذه الجولة الثانية على التوالي بصيغة عطلة نهاية الأسبوع القصيرة، فإنّ شوفلين قال أنّ التغييرات على الصيغة للسماح للفرق بالعمل على السيارات بعد السباق القصير صباح السبت جعلت الفرق أقلّ تردّدًا على صعيد جلب التحديثات فيها.