مرسيدس ترفع الستار عن سيارتها "دبليو13" لموسم 2022 في الفورمولا واحد

باتت مرسيدس ثامن فريق يكشف رسميًا عن سيارته الجديدة لموسم 2022، وهي كذلك آخر فرق الصدارة التي ترفع النقاب عن مقاتلاتها الجديدة.

وعاد الفريق إلى كسوته اللونية الكلاسيكية لموسم 2022، وذلك بعد المشاركة بكسوة سوداء خلال الموسمين الماضيين.

وتتضمن السيارة الجديدة تقليمًا أسود مع لون أخضر لامع للراعي الرئيسي بيتروناس، إلى جانب تصميم تغلب عليه النجوم على غطاء المحرك.

وقد نجح الفريق الألماني في حصد لقب الصانعين الموسم الماضي بعد معركة حامية مع ريد بُل حرمت السهام الفضية من لقب ثنائي آخر بعد خسارة سائقها لويس هاميلتون بطولة السائقين لصالح ماكس فيرشتابن ضمن سباق ختامي مثير للجدل تتواصل تبعاته حتى الآن.

وهيمنت مرسيدس على حقبة المحركات الهجينة بشكل كامل منذ انطلاقها في 2014، لكن البطولة تدخل حقبة جديدة تمامًا في 2022 مع حزمة تعديلات ضخمة على القوانين التقنية من شأنها تقريب المنافسة ومنح فرصة للفرق الأصغر للتقدم في الترتيب.

وتخوض مرسيدس الموسم المُقبل متسلّحة بتشكيلة مؤلفة من بطل العالم 7 مرات لويس هاميلتون والوافد الجديد جورج راسل الذي يُعد أول سائق من أكاديمية ناشئي مرسيدس يسابق لصالح الفريق الأساسي بشكل كامل.

جورج راسل، مرسيدس ولويس هاميلتون، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس تصوير: مرسيدس ايه ام جي

وضمن معرض حديثه خلال حدث إطلاق السيارة الجديدة، قال توتو وولف مدير الفريق: "لطالما كانت ذهنية الفريق هي ذاتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وهي أن يعود عدّاد النقاط إلى الصفر".

وأضاف: "ليس هنالك شيء من الأعوام السابقة سيجعلك تحقق الفوز بالبطولة الحالية. مثل كل عام، نتوجه للموسم الجديد بترقب وشكوك حول ما إذا قد قمنا بعمل جيّد بالقدر الكافي أم لا، وتلك هي الذهنية الصحيحة".

جديرٌ بالذكر أن مرسيدس ستحصل على فرصتها الأولى لإكمال تجارب مع السيارة الجديدة "دبليو13" على حلبة سيلفرستون اليوم، والتي ستكون محدودة بـ 100 كلم أو 17 لفة على المسار.

من جهته، تحدّث هاميلتون بشأن أهدافه لهذا الموسم قائلًا: "لم أضع بعد أية أهداف مبدئية بالتوجه إلى هذا الموسم. أعتقد بأن كل فرد في هذا الفريق قد عمل بطبيعة الحال نحو الفوز ببطولة العالم، ومن جديد رفع سقف المنافسة وتحقيق ما لم يحققه أحد من قبل".